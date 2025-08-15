ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

Внаслідок удару було уражено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для безпілотників "Shahed" та іранські боєприпаси.

ЗСУ вразили порт РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Коротко:

Збройні сили України успішно завдали удару по морському порту "Оля" в Астраханській області

РФ використовує порт "Оля" як ключовий логістичний вузол для постачання військових вантажів з Ірану

Українські військові завдали удару по російському морському порту "Оля" в Астраханській області, знищивши судно, на борту якого перевозили комплектуючі для ударних безпілотників та іранські боєприпаси. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, операція відбулася 14 серпня силами підрозділів Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони України.

Порт "Оля" росіяни використовують як ключову логістичну точку для доставки з Ірану вантажів військового призначення.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.

Главред писав, що Генштаб нещодавно прокоментував ситуацію в Донецькій області. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності, ситуація стає більш стабільною.

Також Генштаб попереджав, що Покровський напрямок під тиском. Попри тиск зі сторони ворога, українські війська завдають значних втрат окупантам та знищують техніку.

Аналізуючи фронт, Генштаб підтвердив, що найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку. Там українські захисники відбивають десятки атак, продовжують уважно стежити за ситуацією та готові до будь-яких змін.

