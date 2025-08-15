Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

Даяна Швець
15 серпня 2025, 09:10
174
Внаслідок удару було уражено судно "Порт Оля 4", яке перевозило комплектуючі для безпілотників "Shahed" та іранські боєприпаси.
ВСУ, порт, пожар, корабли
ЗСУ вразили порт РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • Збройні сили України успішно завдали удару по морському порту "Оля" в Астраханській області
  • РФ використовує порт "Оля" як ключовий логістичний вузол для постачання військових вантажів з Ірану

Українські військові завдали удару по російському морському порту "Оля" в Астраханській області, знищивши судно, на борту якого перевозили комплектуючі для ударних безпілотників та іранські боєприпаси. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, операція відбулася 14 серпня силами підрозділів Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими компонентами Сил оборони України.

відео дня

Порт "Оля" росіяни використовують як ключову логістичну точку для доставки з Ірану вантажів військового призначення.

"За наявною інформацією, було уражено судно "Порт Оля 4", завантажене комплектуючими до БпЛА типу "Shahed" та боєприпасами з Ірану. Результати ураження уточнюються, - зазначили в Генштабі.

Генштаб ЗСУ - останні новини

Главред писав, що Генштаб нещодавно прокоментував ситуацію в Донецькій області. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково-ударні дії у смузі своєї відповідальності, ситуація стає більш стабільною.

Також Генштаб попереджав, що Покровський напрямок під тиском. Попри тиск зі сторони ворога, українські війська завдають значних втрат окупантам та знищують техніку.

Аналізуючи фронт, Генштаб підтвердив, що найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку. Там українські захисники відбивають десятки атак, продовжують уважно стежити за ситуацією та готові до будь-яких змін.

Більше цікавих новин:

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ військові кораблі Генштаб ЗСУ новини України війна Росії та України ракетний удар атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна

09:44Світ
ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

09:10Світ
"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і Путіна

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і Путіна

08:32Війна
Реклама

Популярне

Більше
"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

Китайський гороскоп на сьогодні 15 серпня: Коням - образи, Півням - занепокоєння

Китайський гороскоп на сьогодні 15 серпня: Коням - образи, Півням - занепокоєння

9 років пробув у полоні: в Україні повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

9 років пробув у полоні: в Україні повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 років

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

The Times: Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою

The Times: Репутація ефективного командира робить Білецького дедалі впливовішою політичною фігурою

Останні новини

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і ПутінаПереговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
08:10

Російська диво-зброя: що варто очікувати УкраїніПогляд

07:32

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрониВідео

07:10

Найкраща загадка на перевірку уважності: треба знайти 10 відмінностей за 53 секунди

06:51

У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

Реклама
06:10

Пастки Аляски: що чекає УкраїнуПогляд

05:45

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

05:09

Чому Чернігів раніше був столицею Криму - історик розкрив маловідомий фактВідео

04:35

Чому не можна казати "хресник" і "хресниця": яку велику помилку робить багато людейВідео

03:30

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці з криміналістом-фотографом за 31 с

03:10

Жінка постійно перечіпалася через собаку: причина змусила сміятися мільйони

02:29

9 років пробув у полоні: в Україні повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 роківФото

02:28

"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

01:44

Покровський напрямок під тиском: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз

00:41

Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

Реклама
00:27

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

14 серпня, четвер
23:29

Чому не можна витрачати зарплату в перший день: що віщують прикмети

23:19

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

23:19

У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

23:13

"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

21:22

Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

21:22

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:21

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

20:27

Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати даліВідео

20:15

Як зберегти акумулятор у формі: експерти назвали звички, які скорочують його життя

20:03

Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осеніПогляд

19:56

Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

19:39

Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?Погляд

19:03

Успіння Пресвятої Богородиці: 4 заборони в день важливого церковного свята

19:01

Земля буде як пух: городниця розповіла, що посіяти після збирання картопліВідео

Реклама
18:44

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:18

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

18:11

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотністьВідео

17:50

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

17:36

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

17:19

Смакує як ресторанна страва: ідеальна закуска з простих інгредієнтів

17:18

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

17:15

Ось чому кіт падає на землю коли бачить господаря - пояснення здивує багатьохВідео

17:04

У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

16:42

Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти