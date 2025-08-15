Путін вже при 'козирі': експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

Путін виходить з міжнародної ізоляції завдяки переговорам з Трампом на Алясці.

Трамп ризикує політичним рейтингом, погоджуючись на зустріч з Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скріншот из видео

Навіть якщо переговори президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним 15 серпня не принесуть результату, сам факт зустрічі вже є успіхом для РФ. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович.

"Як би ця зустріч не закінчилась, для нього (Путіна, – ред.) це вже плюс. Він не просто вийшов з ізоляції, а вийшов одразу на рівень Сполучених Штатів... Тобто, він вже не президент-вигнанець, який обирає країни, куди йому взагалі можна поїхати, а він летить у США. І робить це в такий собі критичний для себе час, коли, здавалося б, перспектив у нього ніяких немає", – пояснив Рейтерович.

Ризики для Трампа

Водночас, за словами експерта, для Трампа зустріч несе значні ризики: "Якщо це буде тотальний провал, його свої ж республіканці, свої ж медіа просто змішають з багном. До речі, як це вже було у 2018 році, коли він також зустрічався з Путіним і це була дуже слабка зустріч з його боку, його тоді розбили в пух і прах. Проте з іншого боку, Трамп, якщо зможе про щось домовитися... реально зможе розраховувати на Нобелівську премію миру. Принаймні, він має на це сподівання. І це, до речі, грає нам на руку. Адже ці його сподівання означають, що Трамп заради них повинен постаратися переконати Путіна в тому, що треба закінчувати війну".

Стратегія Росії

Експерт також зауважив, що у Росії є власне стратегічне бачення розвитку конфлікту в Україні. Плани Москви щодо швидкого завершення війни не виправдалися, і тепер тема перемир’я виходить на перший план.

"Ні. Доведеться все ж таки приймати якийсь варіант перемир’я, а потім вже якихось переговорів. І вони, про всяк випадок, дійсно готують собі можливості для того, щоб дуже швидко це перемир'я зірвати, звинувативши, звісно, Україну. Приміром, ми знаємо, наскільки зараз критична ситуація в тимчасово окупованому Донецьку з водою. І росіяни говорять, що ці проблеми вони зможуть вирішити лише тоді, коли 'звільнять' Слов’янськ. Після гіпотетичного перемир'я вони можуть подати цю ситуацію як якийсь 'геноцид' з боку України", – пояснив Рейтерович.

Він додав, що наразі такі меседжі спрямовані на "внутрішнього користувача", але згодом їх можуть вивести на міжнародний рівень, і Україні до цього варто готуватись.

Аляска / Інфографіка: Главред

Оцінка Джона Болтона

За оцінкою Джона Болтона, переговори між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним можуть виявитися складними для російського лідера. На думку експерта, дії Путіна в Україні викликають роздратування у американського президента, а ключовим питанням зустрічі може стати обговорення територіальних аспектів конфлікту.

Болтон зазначає, що головна мета Путіна — переконати Трампа відмовитися від запровадження нових санкцій, використовуючи будь-які можливі дипломатичні аргументи.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США і представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

