Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

Столтенберг підтверджує дзвінок Трампа, але не розкриває деталей розмови.

Кілька країн вже висунули Трампа на премію миру за посередництво у конфліктах / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Трамп особисто питав у норвезького чиновника про Нобелівську премію миру

Зустріч з Путіним на Алясці може вплинути на його шанси

Раніше премію отримали четверо американських президентів

Президент США Дональд Трамп особисто цікавився, коли йому можуть присудити Нобелівську премію миру. Як повідомляє Politico, у липні він зателефонував міністру фінансів Норвегії Йенсу Столтенбергу, спершу обговорюючи торговельні тарифи, а потім зачепив тему нагороди.

Коментар Столтенберга

"Це правда, що президент Трамп зателефонував мені за кілька днів до своєї розмови з прем'єр-міністром Стере. Ми обговорили тарифи, економічну співпрацю, і це слугувало підготовкою до його розмови з прем'єр-міністром Стере. Я не буду вдаватися в подробиці щодо змісту розмови", – зазначив Столтенберг у коментарі Politico. відео дня

Попередні спроби Трампа

За даними Dagens Næringsliv, це не перший випадок, коли Трамп піднімав питання присудження премії під час переговорів зі Столтенбергом. Декілька країн, зокрема Ізраїль, Пакистан та Камбоджа, вже висунули його кандидатуру за посередництво у мирних угодах.

Зустріч із Путіним може вплинути на шанси

Очікувана зустріч Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці може стати ключовим чинником для оцінки його кандидатури, оскільки результати цих переговорів вплинуть на сприйняття його як миротворця.

Історія американських лауреатів

Дотепер Нобелівську премію миру отримали четверо американських президентів: Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Джиммі Картер та Барак Обама. Сам Трамп раніше висловлював думку, що Обама премію отримав незаслужено, та скаржився на нібито несправедливе ставлення до себе.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник російського диктатора Юрій Ушаков сказав, що зустріч Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15 серпня о 22:30 за московським і київським часом.

Також 14 серпня, Путін провів нараду перед самітом на Алясці, зазначають росЗМІ.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Росія прагне використати цей саміт, щоб подати себе як світову державу на рівні зі США та представити Путіна рівнозначним партнером Трампа. У Кремлі ж сам факт майбутньої зустрічі вже намагаються подати як "перемогу".

