У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

У мережі з'явилася інформація про смерть 31-річної української блогерки Нати Лайм, яка проживала в Дубаї.
Як повідомив чоловік зірки мережі, вона наклала на себе руки. Це сталося кілька місяців тому. Інформація про смерть блогерки стала доступна лише зараз. Ба більше, у мережі з'явилося фото могили блогерки.
Низка ЗМІ написали про те, що блогерка перестала вести свій блог у грудні 2021 року, проте продовжувала підтримувати активність в інших соціальних мережах.
Користувачі мережі припустили, що Наталя страждала від затяжної депресії.
Офіційних коментарів сім'я поки не дає. В інтернеті вже з'являються непідтверджені версії про суїцид, проте близькі просять не поширювати чутки. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок нещасного випадку.
Ната Лайм була відома завдяки своїм розважальним відео на платформі YouTube. Ще у 2020-му блогерка активно взаємодіяла з колегами по цеху.
Як написав Обозреватель, смерть Нати Лайм підтвердив її друг, блогер Женя Білозеров. Він оприлюднив відео, присвячене інтернет-діячці, де зазначив: "У це важко повірити, але це правда. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою і щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною - що й притягувало до неї мільйони людей. Останнім часом вона свідомо відходила від публічності, тому про трагічний нещасний випадок знали лише близькі. Але тепер, коли це з'явилося в інтернеті, я хочу, щоб ви закарбували в пам'яті всі теплі спогади, які вона дарувала своїми відео. Наташі буде дуже не вистачати. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав".
У коментарях під відео Білозеров вказав, що Ната Лайм випала з балкона, внаслідок чого загинула. Поки невідомо, чи була трагедія випадковістю, чи блогерка вирішила накласти на себе руки.
