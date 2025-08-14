У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

Навколо смерті молодої жінки існує безліч чуток, але що з них правда?

https://glavred.net/starnews/v-vozraste-31-goda-umerla-populyarnaya-ukrainskaya-blogersha-kotoraya-zhila-v-dubae-10689875.html Посилання скопійоване

Померла блогерка Ната Лайм / Колаж Главред, фото Instagram/natalime2015

Коротко:

Від чого померла Ната Лайм

Що повідомив її чоловік

У мережі з'явилася інформація про смерть 31-річної української блогерки Нати Лайм, яка проживала в Дубаї.

Як повідомив чоловік зірки мережі, вона наклала на себе руки. Це сталося кілька місяців тому. Інформація про смерть блогерки стала доступна лише зараз. Ба більше, у мережі з'явилося фото могили блогерки.

відео дня

Ната Лайм померла / Фото Обозреватель

Низка ЗМІ написали про те, що блогерка перестала вести свій блог у грудні 2021 року, проте продовжувала підтримувати активність в інших соціальних мережах.

Користувачі мережі припустили, що Наталя страждала від затяжної депресії.

Померла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Офіційних коментарів сім'я поки не дає. В інтернеті вже з'являються непідтверджені версії про суїцид, проте близькі просять не поширювати чутки. За попередніми даними, смерть могла настати внаслідок нещасного випадку.

Померла Ната Лайм / Фото Instagram/natalime2015

Ната Лайм була відома завдяки своїм розважальним відео на платформі YouTube. Ще у 2020-му блогерка активно взаємодіяла з колегами по цеху.

Як написав Обозреватель, смерть Нати Лайм підтвердив її друг, блогер Женя Білозеров. Він оприлюднив відео, присвячене інтернет-діячці, де зазначив: "У це важко повірити, але це правда. Ще зовсім недавно ми бачилися, сміялися, згадували минуле. Наташа завжди була доброю, світлою і щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною - що й притягувало до неї мільйони людей. Останнім часом вона свідомо відходила від публічності, тому про трагічний нещасний випадок знали лише близькі. Але тепер, коли це з'явилося в інтернеті, я хочу, щоб ви закарбували в пам'яті всі теплі спогади, які вона дарувала своїми відео. Наташі буде дуже не вистачати. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав".

Померла Ната Лайм - що трапилося / Фото Instagram/natalime2015

У коментарях під відео Білозеров вказав, що Ната Лайм випала з балкона, внаслідок чого загинула. Поки невідомо, чи була трагедія випадковістю, чи блогерка вирішила накласти на себе руки.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Раніше стало відомо про те, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по групі Black Sabbath і проведення великого прощального концерту для фанатів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред