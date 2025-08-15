Покровський напрямок під тиском: у Генштабі повідомили останні новини

На Покровському напрямку українські війська завдають значних втрат окупантам та знищують техніку.

Українські оборонці продовжують успішно відбивати атаки на Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

На фронті 14 серпня зафіксовано 105 бойових зіткнень

Українські війська відбили десятки атак на різних напрямках

Втрати окупантів на Покровському напрямку — понад 90 осіб

Станом на 14 серпня на фронті зафіксовано 105 бойових зіткнень. Українські захисники відбили численні атаки російських військ, зокрема на Покровському напрямку — 42 атаки.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 96 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, п’ять мотозасобів, одну гармату, сім БПЛА, два укриття. Також українські захисники уразили одну самохідну артилерійську установку, одну гармату, три одиниці автомобільної техніки та 12 укриттів для особового складу", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ на Facebook. відео дня

За даними Генштабу, Росія завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих бомб, залучила 1673 дрони-камікадзе та здійснила 3692 обстріли позицій українських військ та населених пунктів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках зафіксовано три боєзіткнення. Ворог завдав сім авіаударів і здійснив 233 обстріли, у тому числі три — із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на інших напрямках

Південно-Слобожанський: одна атака поблизу Глибокого.

Куп’янський: п’ять спроб ворога просунутися у районах Куп’янська, Голубівки та Загризового.

Лиманський: українські військові відбили 14 атак у районах Рідкодуба, Греківки, Мирного, Шандриголового, Колодязів, Карпівки. Ще два боєзіткнення тривають.

Сіверський: відбито шість атак, ворог намагався просунутися у районах Григорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Серебрянки.

Краматорський: триває зупинка ворожого штурму поблизу Білої Гори.

Торецький: шість атак у районах Торецька, Олександра-Калинового та в напрямку Плещіївки; одне боєзіткнення триває.

Покровськ / Инфографика: Главред

Покровський: 43 атаки на позиції українських військ у низці населених пунктів, 42 атаки відбиті.

Новопавлівський: відбито 14 атак у районах Толстого, Олександрограда, Маліївки, Зеленого Поля та інших населених пунктів; ще п’ять боєзіткнень тривають.

Оріхівський: ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами по Новоданилівці.

Придніпровський: шість невдалих спроб ворога просунутися до позицій українських військ, зазнало авіаудару місто Львове.

Покровсько-Мирноградський напрямок: оцінка експерта

За словами колишнього речника Генерального штабу ЗСУ, полковника запасу та військового експерта Владислава Селезньова, на Покровсько-Мирноградському напрямку зараз тривають одні з найзапекліших боїв. Росія стягнула сюди близько 110 тисяч військових, що створює значну перевагу противника.

"Українські сили мають менше ресурсів, – зазначає Селезньов. – Перевага РФ відчутна не лише в чисельності та техніці, а й через втому підрозділів, які довгий час утримують оборону на цій ділянці".

Експерт наголошує, що найближчі 48 годин будуть ключовими для ситуації в районі Добропілля. "Це стане маркером того, чи зможе ворог закріпитися на нових рубежах у районі Золотого Колодязя та Веселого, чи українські війська зможуть відрізати передові штурмові загони від постачання і ліквідувати їх", – підкреслив Селезньов.

Наступальні операції РФ - новини за темою

Як писав Главред, заступник командира Третього армійського корпусу підполковник Максим Жорін повідомив, що російські окупанти за підтримки військ КНДР, наприкінці літа або у вересні, планують провести новий наступ. Під прицілом ворога, ймовірно, буде Харківська та Сумська області, а ще район Покровська.

Нагадаємо, військовослужбовець Кирило Сазонов попереджав, що російські окупанти не готуються до закінчення війни, навпаки, ворог активно перекидає підрозділи, боєкомплект, техніку та інше майно на Донеччину та в район Покровська, зокрема з Криму та Запорізького напрямку.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що армія Путіна готується до наступальної операції на трьох напрямках - Запорізький, Покровський і Новопавлівський.

