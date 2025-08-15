Рус
Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна

Марія Тупік
15 серпня 2025, 09:44оновлено 15 серпня, 10:48
Це буде перша особиста зустріч лідерів США і Росії з червня 2021 року.
Переговори на Алясці
Переговори на Алясці / Главред

Сьогодні, 15 серпня президенти США і Росії зустрінуться на Алясці.

Як відомо, вони мають намір під час особистої зустрічі обговорити війну в Україні та можливу мирну угоду. При цьому досі не до кінця зрозуміло, що саме запропонує Путін, які умови влаштують Трампа і чи погодяться з ними Україна і Європа.

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна в місті Анкорідж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Главред веде онлайн-трансляцію переговорів на Алясці.

11:32

Російських журналістів на борту літака в Аляску годували котлетами по-київськи.

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна

А спатимуть вони на розкладачках за ширмами, бо всі готелі заповнені.

Аляска
Де розміслити росіїських журналістів на Аляске / росСМИ
Як зустріли журналістів РФ
Як зустріли журналістів РФ / фото: тг-канал Главред
10:16

Глава МЗС РФ уже прибув на Аляску. Зовнішній вигляд Лаврова – кофта з написом СРСР.

Лавров на Аляске
Лавров на Аляске / скрин с видео
10:01

Названо склад делегації Росії на переговорах Путіна з Трампом

До складу делегації увійдуть п'ять осіб. Про це повідомив журналістам помічник глави Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков.

За словами Ушакова, до складу російської переговорної групи на Алясці увійде він сам.

Крім того буде присутній:

  • глава МЗС РФ Сергій Лавров,
  • міністр оборони Андрій Бєлоусов,
  • глава Мінфіну Антон Силуанов,
  • спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.
09:52

Коли Трамп прибуде на Аляску

Зустріч Трампа і Путіна відбудеться об 11:00 за місцевим часом в Анкориджі (22:00 за Києвом), повідомили в Білому домі

Трамп вирушить із Білого дому о 06:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за Києвом) і залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 наступного дня за Києвом).

До Вашингтона він повернеться вранці в суботу.

Крім того, заплановані пресконференції по завершенню. Однак поки невідомо, чи вийдуть Трамп і Путін до журналістів разом.

09:39

В Анкориджі перед зустріччю Трампа та Путіна розпочався великий проукраїнський мітинг. Вулиці рясніють проукраїнськими плакатами та гаслами. Подібні акції підтримки заплановані й у інших штатах.

війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін Переговори на Алясці
Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:35Війна
Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:50Інтерв'ю
Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

10:03Світ
11:46

Стадіон замість готелю і розкладачки з ширмами: як США поселили журналістів РФ

11:35

Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

11:24

Відхрестилася від усього: Алла Пугачова прийняла приголомшливе рішення

11:00

Лавров "привіз" на Аляску СРСР: главу МЗС РФ помітили в США в дивному светрі

10:59

Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна
10:55

"Загроза оперативного напівоточення": полковник назвав мету прориву РФ на сході

10:50

Лавров "заспівав дифірамби" Віткоффу і розкрив плани Путіна на зустріч із Трампом

10:50

Кузан: Путін не шкодує ресурсів, літній наступ - його лебедина пісня

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 серпня: Драконам - брехня, Свиням - ниття

10:03

Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

10:03

Трамп і Путін можуть знайти компроміс щодо припинення вогню: деталі від Reuters

09:52

Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

09:38

"Через нещасний випадок": Максима Галкіна терміново прооперували

09:28

Як зміцнити стосунки: психологи розкрили просте "арифметичне" правило кохання

09:10

ЗСУ вдарили по порту "Оля" в Росії, знищивши важливу іранську зброю - Генштаб

08:32

"Україна й Аляска більше не будуть російськими": як Анкоридж готується до саміту Трампа і ПутінаФотоВідео

08:15

ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

08:10

Російська диво-зброя: що варто очікувати УкраїніПогляд

07:32

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрониВідео

07:10

Найкраща загадка на перевірку уважності: треба знайти 10 відмінностей за 53 секунди

06:51

У МЗС України назвали умову для початку реальних мирних переговорів

06:10

Пастки Аляски: що чекає УкраїнуПогляд

05:45

Гроші будуть "йти" в руки: на кого зі знаків зодіаку чекає фінансовий успіх

05:09

Чому Чернігів раніше був столицею Криму - історик розкрив маловідомий фактВідео

04:35

Чому не можна казати "хресник" і "хресниця": яку велику помилку робить багато людейВідео

03:30

IQ-тест: знайдіть 3 відмінності на картинці з криміналістом-фотографом за 31 с

03:10

Жінка постійно перечіпалася через собаку: причина змусила сміятися мільйони

02:29

9 років пробув у полоні: в Україну повернули хлопця, якого росіяни піймали у 17 роківФото

02:28

"Ти в своєму розумі?!": Олена Мозгова поцапалася з Камалією

01:44

Покровський напрямок під тиском: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса поділилася, як дізналася про його діагноз

00:41

Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

00:27

Путін вже при "козирі": експерт розкрив ризики переговорів і вигоду для Кремля

14 серпня, четвер
23:29

Чому не можна витрачати зарплату в перший день: що віщують прикмети

23:19

"Наступні 48 годин вирішальні": полковник ЗСУ розкрив правду про бої під Покровськом

23:19

У віці 31 року померла популярна українська блогерка, яка жила в Дубаї

23:13

"Пригріла змію": Камалія розповіла про жорстоку зраду

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

21:22

Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

21:22

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:21

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

20:27

Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати даліВідео

20:15

Як зберегти акумулятор у формі: експерти назвали звички, які скорочують його життя

20:03

Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осеніПогляд

19:56

Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

19:39

Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?Погляд

