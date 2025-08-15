Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна

Це буде перша особиста зустріч лідерів США і Росії з червня 2021 року.

Переговори на Алясці

Сьогодні, 15 серпня президенти США і Росії зустрінуться на Алясці.

Як відомо, вони мають намір під час особистої зустрічі обговорити війну в Україні та можливу мирну угоду. При цьому досі не до кінця зрозуміло, що саме запропонує Путін, які умови влаштують Трампа і чи погодяться з ними Україна і Європа.

Зустріч президента США Дональда Трампа і диктатора Росії Володимира Путіна в місті Анкорідж на Алясці розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Главред веде онлайн-трансляцію переговорів на Алясці.

Сортування за хронологією 11:32 Російських журналістів на борту літака в Аляску годували котлетами по-київськи. А спатимуть вони на розкладачках за ширмами, бо всі готелі заповнені. Де розміслити росіїських журналістів на Аляске / росСМИ Як зустріли журналістів РФ / фото: тг-канал Главред 10:16 Глава МЗС РФ уже прибув на Аляску. Зовнішній вигляд Лаврова – кофта з написом СРСР. Лавров на Аляске / скрин с видео 10:01 Названо склад делегації Росії на переговорах Путіна з Трампом До складу делегації увійдуть п'ять осіб. Про це повідомив журналістам помічник глави Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков. За словами Ушакова, до складу російської переговорної групи на Алясці увійде він сам. Крім того буде присутній: глава МЗС РФ Сергій Лавров,

міністр оборони Андрій Бєлоусов,

глава Мінфіну Антон Силуанов,

спецпредставник президента РФ з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв. 09:52 Коли Трамп прибуде на Аляску Зустріч Трампа і Путіна відбудеться об 11:00 за місцевим часом в Анкориджі (22:00 за Києвом), повідомили в Білому домі Трамп вирушить із Білого дому о 06:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за Києвом) і залишить Анкоридж о 17:45 за місцевим часом (04:45 наступного дня за Києвом). До Вашингтона він повернеться вранці в суботу. Крім того, заплановані пресконференції по завершенню. Однак поки невідомо, чи вийдуть Трамп і Путін до журналістів разом. 09:39 В Анкориджі перед зустріччю Трампа та Путіна розпочався великий проукраїнський мітинг. Вулиці рясніють проукраїнськими плакатами та гаслами. Подібні акції підтримки заплановані й у інших штатах.

