У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрони

Анна Ярославська
15 серпня 2025, 07:32
Місцеві жителі кажуть, що після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого НПЗ.
Сизрань атакували дрони
Сизрань атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

  • У Самарській області пролунали вибухи
  • Дрони атакували НПЗ, спалахнула пожежа

Рано вранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів по НПЗ.

Як пише російський Telegram-канал Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чути близько 10 вибухів.

"Зі слів жителів, безпілотники летять з боку Кузнецька - найактивніше біля села Кашмір і Уварівка", - йдеться в повідомленні.

Очевидці Shot розповіли, що вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку.

"Як розповіли місцеві жителі, після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства, попередньо там упали уламки збитих БПЛА. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було", - йдеться в повідомленні.

Сизрань атакували дрони
У Сизрані видно стовп диму / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Низка інших російських медіа повідомляла про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Тим часом у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Ймовірно, атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрони
НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - У Сизрані видно стовп диму після атаки дронів:

Скриншот

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогриміли вибухи. Спалахнули пожежі.

У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії дрони війна Росії та України атака дронів
