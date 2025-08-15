У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрони

Місцеві жителі кажуть, що після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого НПЗ.

Сизрань атакували дрони / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Коротко:

У Самарській області пролунали вибухи

Дрони атакували НПЗ, спалахнула пожежа

Рано вранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів по НПЗ.

Як пише російський Telegram-канал Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чути близько 10 вибухів.

"Зі слів жителів, безпілотники летять з боку Кузнецька - найактивніше біля села Кашмір і Уварівка", - йдеться в повідомленні.

Очевидці Shot розповіли, що вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку.

"Як розповіли місцеві жителі, після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства, попередньо там упали уламки збитих БПЛА. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було", - йдеться в повідомленні.

У Сизрані видно стовп диму / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Низка інших російських медіа повідомляла про роботу ППО і знищення кількох дронів.

Тим часом у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Ймовірно, атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Дивіться відео - У Сизрані видно стовп диму після атаки дронів:

Атаки дронів на Росію - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогриміли вибухи. Спалахнули пожежі.

У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.

Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).

