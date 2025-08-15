У Сизрані пролунало близько 10 вибухів, над містом - стовп диму: що атакували дрони

Коротко:
- У Самарській області пролунали вибухи
- Дрони атакували НПЗ, спалахнула пожежа
Рано вранці в п'ятницю, 15 серпня, в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів по НПЗ.
Як пише російський Telegram-канал Mash, починаючи з 4 години ранку в Сизрані було чути близько 10 вибухів.
"Зі слів жителів, безпілотники летять з боку Кузнецька - найактивніше біля села Кашмір і Уварівка", - йдеться в повідомленні.
Очевидці Shot розповіли, що вони прокинулися від гучних звуків вибухів на початку п'ятої ранку.
"Як розповіли місцеві жителі, після серії вибухів вогонь і дим вони побачили в районі місцевого підприємства, попередньо там упали уламки збитих БПЛА. Офіційної інформації про наслідки атаки поки що не було", - йдеться в повідомленні.
Низка інших російських медіа повідомляла про роботу ППО і знищення кількох дронів.
Тим часом у соцмережах уже почали з'являтися кадри, на яких видно кілька пожеж. Ймовірно, атакували нафтопереробний завод (НПЗ), після чого в районі об'єкта почалася пожежа.
Дивіться відео - У Сизрані видно стовп диму після атаки дронів:
Атаки дронів на Росію - останні новини
Як писав Главред, у ніч на 14 серпня безпілотники атакували російське місто Волгоград. Під час нальоту на території нафтопереробного заводу "Лукойл-Волгограднефтепереработка" прогриміли вибухи. Спалахнули пожежі.
У ніч на 12 серпня в російському Ставрополі прогриміли вибухи - місто атакували дрони. Місцеві жителі заявили про "прильоти" на заводах "Монокристал" і "Нептун". На місці падіння безпілотників спалахнули пожежі.
Уранці 11 серпня невідомі дрони атакували місто Арзамас Нижегородської області РФ. Один із "прильотів", імовірно, був по Арзамаському приладобудівному заводу (АПЗ).
Інші новини:
- Під загрозою два стратегічні міста: у Bild дізналися про критичний прорив РФ
- Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході
- Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осені
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред