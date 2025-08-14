Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

Дружина Костянтина Темляка поділилася своїми переживаннями щодо скандальної ситуації.

https://glavred.net/stars/uzhasnaya-pravda-zhena-obvinennogo-v-nasilii-temlyaka-otreagirovala-na-obvineniya-10689866.html Посилання скопійоване

Дружина Темляка поділилася своїми думками / Колаж Главред, фото Instagram/ kostiatemliak

Коротко:

Як на скандал відреагувала дружина Темляка

Що вона повідомила публічно

Дружина актора і воїна-волонтера Костянтина Темляка, якого колишня дівчина звинуватила в домашньому насильстві та розбещенні 15-річної, прокоментувала скандал.

Актриса Анастасія Нестеренко повідомила на своїй сторінці в Instagram, що насильство у стосунках - це жахливо. "Чи жахливо аб'юзити у стосунках? Так. І жінки, і чоловіки страждають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного або емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася актриса.

відео дня

Нестеренко додала, що в її житті зникла опора. "Дякую всім, хто поруч. Хто писав слова підтримки і не залишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли зникла опора", - написала вона.

Анастасія Нестеренко зробила заяву / Скриншот Instagram

Костянтин Темляк скандал

Колишня дівчина актора і волонтера Молодого театру Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова написала великий пост, де відверто розповіла про насильство та аб'юз.

За словами Соловйової, вона мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в неї - одна тисяча підписників, і недостатня кількість доказів насильства. "Тому що тягав здебільшого він мене за волосся, міг штовхнути і я падала, і синців не залишалося", - розповідає вона.

Костянтин Темляк під час сварки / Скрищот відео

Дівчина також виставила моторошні правила, за якими вона мала жити.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Костянтина Темляка вирізали з кліпу українських зірок на тлі скандалу з насильством.

Раніше також Анастасія Соловйова розповіла про дикий аб'юз з боку актора Костянтина Темляка.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред