Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

Олена Кюпелі
14 серпня 2025, 22:24
27
Дружина Костянтина Темляка поділилася своїми переживаннями щодо скандальної ситуації.
Дружина Темляка поділилася своїми думками
Дружина Темляка поділилася своїми думками / Колаж Главред, фото Instagram/ kostiatemliak

Коротко:

  • Як на скандал відреагувала дружина Темляка
  • Що вона повідомила публічно

Дружина актора і воїна-волонтера Костянтина Темляка, якого колишня дівчина звинуватила в домашньому насильстві та розбещенні 15-річної, прокоментувала скандал.

Актриса Анастасія Нестеренко повідомила на своїй сторінці в Instagram, що насильство у стосунках - це жахливо. "Чи жахливо аб'юзити у стосунках? Так. І жінки, і чоловіки страждають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного або емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася актриса.

відео дня

Нестеренко додала, що в її житті зникла опора. "Дякую всім, хто поруч. Хто писав слова підтримки і не залишився осторонь. Для мене це стало милицями, коли зникла опора", - написала вона.

Анастасія Нестеренко зробила заяву
Анастасія Нестеренко зробила заяву / Скриншот Instagram

Костянтин Темляк скандал

Колишня дівчина актора і волонтера Молодого театру Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова написала великий пост, де відверто розповіла про насильство та аб'юз.

За словами Соловйової, вона мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в неї - одна тисяча підписників, і недостатня кількість доказів насильства. "Тому що тягав здебільшого він мене за волосся, міг штовхнути і я падала, і синців не залишалося", - розповідає вона.

Костянтин Темляк під час сварки
Костянтин Темляк під час сварки / Скрищот відео

Дівчина також виставила моторошні правила, за якими вона мала жити.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, Костянтина Темляка вирізали з кліпу українських зірок на тлі скандалу з насильством.

Раніше також Анастасія Соловйова розповіла про дикий аб'юз з боку актора Костянтина Темляка.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:27Світ
Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:22Світ
Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

21:21Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 14 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Де три відмінності між хлопчиками: треба бути "генієм головоломок", щоб дати відповідь

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

Всесвіт підготував випробування: трьох знаків будуть переслідувати проблеми

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

"Підбирай слова": Ступка обізвав українського військового і закатав із ним скандал

Останні новини

22:27

Путін застосує "КДБшні штучки" на переговорах: чого він насправді хоче від Трампа

22:24

Страшна правда: дружина обвинуваченого у насиллі Темляка відреагувала на звинувачення

22:21

Трамп хоче "переплюнути" Обаму: що приховує дзвінок до Осло на тлі переговорів із РФ

21:25

Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

21:22

Усик відкладає переговори з Паркером: чим може завершитися доля поясу WBO

У Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - ШапранУ Росії є запас до кінця року, Україні потрібно бити в слабке місце Кремля - Шапран
21:22

Питання є критичним: що Трамп насправді вимагатиме від Путіна на переговорах

21:21

Путін готує "сюрприз" для Трампа на переговорах - розкрито справжні плани Кремля

20:27

Росія стоїть на порозі розпаду — сценарій гірший, ніж у СРСР, чого чекати даліВідео

20:15

Як зберегти акумулятор у формі: експерти назвали звички, які скорочують його життя

Реклама
20:03

Напівоточення Дружківки та Костянтинівки: чому Путін поспішає до осеніПогляд

19:56

Надзвичайний рівень пожежної небезпечності: Україну накриває потужна спека

19:39

Навіщо потрібно опускати кришку унітаза: експерти назвали основні причини

19:10

Куди намилилися Путін із Трампом?Погляд

19:03

Успіння Пресвятої Богородиці: 4 заборони в день важливого церковного свята

19:01

Земля буде як пух: городниця розповіла, що посіяти після збирання картопліВідео

18:44

Росія втратила винищувач Су-30СМ неподалік Зміїного - що відомо про долю пілотів

18:18

Ліндсі Лохан повертається у великий телепроект: сюжет нового серіалу

18:11

"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотністьВідео

17:50

"Я 6 років не бачила дітей": чутливі відео з обміну полоненимиФотоВідео

17:36

Питання територій і не тільки - Трамп розкрив, чим закінчаться переговори з Путіним

Реклама
17:19

Смакує як ресторанна страва: ідеальна закуска з простих інгредієнтів

17:18

"Нова глава": Потап возз'єднався з колишньою дружиною

17:15

Ось чому кіт падає на землю коли бачить господаря - пояснення здивує багатьохВідео

17:04

У містах України відключать 3G вже в кінці серпня: кого торкнуться зміни

16:42

Дива трапляються: один із легендарних екскомандирів повернувся з полону

16:34

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні з цуценям за 21 секунду

16:28

В Білому домі надіслали сигнал Путіну перед самітом на Алясці - що його чекає

16:15

Де число 333: його треба знайти всього за три секунди

16:14

Дуже часто ламаються: механік назвав чотири машини, які не варто купувати

16:03

"Зовсім не впізнати": який вигляд Соломія Вітвіцька мала 20 років тому

16:02

Дружини українських футболістів: одна одної гарячіша

15:47

Як дізнатись стать дитини ще до її зачаття - вчені розкрили нюанс, який змінює все

15:44

Ексдружина померлого актора Краска звинуватила у брехні його доглядальницю

15:32

Український досвід та велика армія можуть стати ключовим компонентом європейської безпеки, – Білецький в інтервʼю The Times

15:30

Навіть унітаз чистіший: у якому місці квартири найбільше мікробів

15:22

Відчувають усі: п'ять знаків зодіаку з найсильнішою інтуїцією

15:13

Без сексизму: зіркова тренерка Маша Єфросиніна назвала стоп-теми для жартів на "Лізі Сміху. 10 років"

15:08

Позування Порошенка в лакшері-піджаку з військовими на тлі війни це цинізм та несмак – експерт

15:01

Ексдетектив НАБУ Лікунов перейшов в "Укрзалізницю" щодо якої вів розслідування – експерт заявив про конфлікт інтересів та порушення закону

14:55

Зберігаємо закрутки правильно: де найкраще тримати домашні консерви

Реклама
14:53

Україна та Росія провели особливий обмін полоненими - кого вдалось повернути з полонуФото

14:47

Путін готує карти: диктатор РФ вигадав план, як виправдатися перед Трампом на зустрічі

14:21

Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

14:20

Гороскоп на завтра 15 августа: Водолеям - покой, Овнам - боль

14:19

В Україні значно знизилася ціна популярного м’яса: де продається найдешевше

14:03

Сніданок і розмови тет-а-тет: зʼявився розклад майбутньої зустрічі Трампа та Путіна

13:47

15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити цього дня

13:37

"На восьмому місяці вагітності": Могилевська приголомшила зізнанням

13:07

Повна ізоляція та педагоги з Африки: як живуть сини Путіна

13:02

Чи гріх займатися нумерологією і яке покарання чекає: священник відповівВідео

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти