ЗСУ відтіснили противника у важливій точці, попри масові атаки БПЛА - ISW

Українські сили крок за кроком просуваються на одному з найпекельніших напрямків.

Аналітики ISW розкрили ситуацію на фронті / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Головне:

Українські війська нещодавно досягли успіхів на лиманському напрямку

Генштаб повідомив про відбиття 14 російських атак на лиманському напрямку

Українським військовим успішно вдалось здійснити певне просування на Лиманському напрямку, про що повідомив Американський інститут вивчення війни (ISW) у своєму черговому звіті.

За даними аналітиків, це підтверджується геолокаційними відео, оприлюдненими 14 серпня, які демонструють просування ЗСУ в південній частині села Торське, що розташоване на схід від Лимана.

Водночас ISW наводить і дані з російських джерел: вони стверджують, що їхні війська просунулися на північ від Середнього та приблизно на пів кілометра в межах Шандриголового, обидва населені пункти на північний захід від Лимана. Однак американські аналітики зазначають, що підтвердження цим твердженням у них немає.

ISW підтвердив просування ЗСУ / фото: Американський Інститут вивчення війни ISW

Речник української бригади, яка воює в цьому секторі, повідомив, що РФ стягнула значні сили на Лиманському напрямку та постійно поповнює резерви.

За його словами, російські підрозділи перед відправленням на фронт проходять лише місячну підготовку та діють у складі невеликих вогневих груп по 2–4 піхотинці. Крім того, безпілотники противника контролюють територію на глибину до 15–20 км.

У Генштабі ЗСУзазначили, що протягом минулої доби на Лиманському напрямку українські захисники відбили 14 російських атак у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Мирне, Шандриголове, Колодязі, Карпівка. Ще два боєзіткнення триває до цього часу.

"Росія завдала 60 авіаційних ударів, скинувши 110 керованих бомб, залучила 1673 дрони-камікадзе та здійснила 3692 обстріли позицій українських військ та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - новини України

Як писав Главред, РФ активно перекидає бронетехніку на Запорізький напрямок. Лише за 13 серпня зафіксовано понад 15 тралів з БТР та БМП, тому, ймовірно, що Росія готується до наступальної операції.

Військовий експерт Владислав Селезньов розкрив правду про бої під Покровськом. На цьому напрямку зараз перебуває близько 110 тисяч російських військових. Найближчі 48 годин будуть критично важливими для визначення подальшого розвитку подій.

Окрім цього, У Генштабі зробили важливу заяву про ситуацію в Донецькій області. Майор Андрій Ковальов зазначив, що ситуація на Добропільському напрямку стабілізується, ЗСУ успішно ліквідовують ворожі ДРГ в Донецькій області.

Більше новин про фронт:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

