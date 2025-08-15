Оточення Путіна проти війни в Україні, у зустрічі з Трампом є причина - WP

У Кремлі всі бояться Путіна, вважають американські журналісти.

У Кремлі "втомилися" від війни в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Міноборони РФ

Коротко:

У Кремлі проти війни, але бояться Путіна

"Втома" від війни в Кремлі зростає

Зустріч із Трампом - спроба "заспокоїти" російську верхівку

Більшість людей в оточенні глави Кремля Володимира Путіна не підтримують війну країни-окупанта Росії проти України, але бояться йому сказати. У Кремлі є думка, що зустріч із Трампом - реальний шанс для завершення війни, а переговори на Алясці задумані для того, щоб заспокоїти російські "еліти".

В оточенні Путіна наростає "втома від війни"

Журналісти The Washington Post пишуть, що більшість керівників у Кремлі проти війни, але бояться відкрито сказати про це Путіну.

"Усі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, тому що їм усім треба показати, що вони є патріотами", - каже співрозмовник.

У чому сенс саміту Трампа і Путіна для Кремля

Інше джерело, тісно пов'язане з Кремлем, анонімно сказало WP, що зустріч на Алясці - реальний шанс закінчити війну. Переговори були задумані для того, щоб "заспокоїти російську еліту, для якої ця війна - сором, і яка хоче, щоб усе стало, як раніше".

Переговори на Алясці - новини за темою:

Як повідомляв Главред, зустріч Трампа і Путіна на Алясці відбудеться о 22:00 за Києвом у п'ятницю ввечері, 15 серпня. Трамп має намір обговорити з Путіним можливість припинення вогню, але розуміє, що швидко домовитися не вдасться.

Журналісти Reuters вважають, що Трамп і Путін можуть домовитися про "поетапне припинення повітряної війни в Україні". Крім того, вони можуть досягти ядерної угоди.

Росія на переговорах зі США, мовляв, викладатиме свою чітку позицію, сказав глава МЗС Сергій Лавров. За словами "дипломата", важливу роль у зустрічі Трампа і Путіна зіграв спецпосланець Білого дому Стів Віткофф.

Інші новини:

Про джерело: The Washington Post The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

