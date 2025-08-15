Спека повертається, але не всюди: якою буде погода в Україні на вихідних

У більшості регіонів, включно з Києвом, опадів не очікується, зазначила Діденко.

Якою буде погода на вихідних / фото: pexels

Коротко про головне:

16-17 серпня очікується тепла та сонячна погода завдяки впливу антициклону

Локальні дощі можливі на заході та півночі через проходження атмосферного фронту

На цих вихідних, у суботу та неділю, 16-17 серпня, в Україні під впливом антициклону варто очікувати теплу та сонячну погоду. Як розповіла синоптик Наталка Діденко у Telegram, температура повітря подекуди підніметься до +35 градусів, на заході - прохолодніше через проходження атмосферного фронту, що принесе локальні дощі.

Якою буде погода 16-17 серпня в Україні

"Субота в Україні буде теплою та сонячною, під впливом антициклону. Температура повітря вдень становитиме +25...+29 градусів, у південній частині та на Закарпатті до +30...+32 градусів. У неділю також не мерзнутимемо. Хоча на заході та півночі градуси трохи осядуть, буде +22...+26", - написала Діденко. відео дня

Синоптик пояснила, що "це невелике зниження температури повітря буде зумовлене проходженням атмосферного фронту, який також принесе в ці частини України локальні дощики".

Водночас, за словами Діденко, на півдні, сході та в більшості центральних областей, "спека знову підкрутить краник, +30...+35 градусів". Опадів не очікується, буде переважно сонячно, додала вона.

Наталія Діденко / Главред-інфографіка

Яких температур очікувати столиці 16-17 серпня

У Києві 16-17 серпня, за прогнозом Діденко, опади також малоймовірні.

"Насолоджуйтесь сонцем, вітамін Д сам себе не виробить. Температура повітря в столиці становитиме +25+27 градусів, 18-го серпня посвіжіє до +22 градусів", - каже Діденко.

Де буде пожежна небезпека 17 серпня

Водночас, Укргідрометцентр попереджав, що у неділю, 17 числа, висока імовірність лісових пожеж буде по всій Україні, окрім Київської, Луганської та Донецької областей.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку 17 серпня / фото: Укргідрометцентр

Чого чекати від погоди у понеділок 18 серпня

"У понеділок спека в Україні втримається на півдні та південному сході, нагріє до +30...+35, а на решті території переважатимуть комфортні +20...+24 градуси", - підсумувала вона.

Погода в Україні - останні новини

Як писав Главред, у середині серпня в Україну повернулася потужна спека. Особливо сильнішою, за даними синоптиків, спека стане на півдні, сході та у центральних областях.

Так, 15 серпня Україну накриває потужна спека. Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку сьогодні. Це стосується майже всієї країни, за винятком окремих областей.

Річ у тім, що п’ятницю, 15 серпня, буде формуватися під впливом антициклону Julia. Саме з цієї причини в цей день всюди буде суха, переважно сонячна погода.

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер.

