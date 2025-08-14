Лось убив на трасі віце-міс Росія-2017: подробиці моторошної і дивної аварії

Тварина пробила лобове скло машини і сильно травмувала росіянку.

Лось убив на трасі віце-міс РФ / колаж: Главред, фото: t.me/bazabazon, instagram.com/kseniyaalexandrova

Коротко:

У потерпілої була черепно-мозкова травма

12 серпня Ксенія Александрова померла

Александрова прославилася фразою, яка згодом стала мемом

Унаслідок автоаварії на 31-му році життя загинула російська модель, перша віце-міс Росії-2017 Ксенія Александрова, яка представляла свою країну на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2017". Страшна аварія сталася у Тверській області ще в липні, проте про інцидент заговорили тільки зараз. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

За інформацією ресурсу, перед автомобілем, на пасажирському сидінні якого перебувала модель, несподівано вискочив лось. Тварина пробила лобове скло машини і сильно травмувала росіянку.

Потерпілу з черепно-мозковою травмою госпіталізували в реанімацію НДІ імені Скліфосовського в Москві. Незважаючи на всі спроби лікарів стабілізувати стан Александрової, через кілька тижнів після аварії вона померла.

Батько дівчини, Сергій Александров, розповів росЗМІ подробиці ДТП із донькою.

За словами батька, Ксенія на момент аварії була в машині з чоловіком. Він був за кермом, а вона на пасажирському місці. 5 липня Ксенія разом із чоловіком поверталася з Ржева до Москви на автомобілі Porsche. На 191-му кілометрі траси М-9 "Балтія" на дорогу вибіг лось. Машина збила тварину, яка, пролетівши за інерцією, пошкодила дах автомобіля і травмувала пасажирку. Чоловік віце-міс Росії, який перебував за кермом, не постраждав.

"Вона була на пасажирському сидінні, а чоловік за кермом. З ним усе добре. Лось, пролітаючи, покалічив Ксенію, відірвав дах машини і полетів назад", - сказав Сергій Александров.

Батько Ксенії розповів, що ця ділянка траси вважається небезпечною через вихід диких тварин. За його словами, після ДТП із Ксенією на цьому відрізку сталося ще два аналогічні інциденти зі смертельними наслідками.

12 серпня Ксенія Александрова померла. Прощання з нею відбудеться 15 серпня.

На загибель Александрової відреагували на офіційній сторінці конкурсу краси "Міс Всесвіт" в Instagram. Вони оприлюднили архівне відео з моделлю і висловили співчуття її близьким.

"Організація "Міс Всесвіт" висловлює найглибші та найщиріші співчуття родині, друзям і всім, хто знав "Міс Всесвіт Росія 2017" Ксенію Александрову. Її витонченість, краса і дух залишили незабутній слід у родині "Міс Всесвіт" і за її межами. Нехай пам'ять про неї продовжує надихати на доброту, силу і любов усіх, кому пощастило її знати", - йдеться в публікації.

Ксенії Александровій було 30 років. За освітою вона фінансистка, закінчила РЕУ ім. Г. В. Плеханова, а 2021 року здобула другу вищу освіту в Московському педагогічному університеті за спеціальністю "психологія праці та психологічне консультування". У різні роки поєднувала модельну кар'єру з роботою психологинею. У 2017 році представляла Москву на конкурсі "Міс Росія" і отримала титул 1-ї віце-міс, а пізніше брала участь у конкурсі "Міс Всесвіт". У цьому конкурсі їй не вдалося потрапити в топ-16 півфіналісток.

Судячи зі сторінки в соцмережі, Ксенія практикувала як психолог і психодраматерапевт. 22 березня 2025 року вона вийшла заміж. Наречений освідчився їй у Парижі, подарувавши каблучку за чотири мільйони рублів. Весілля закохані відгуляли на розкішній віллі в італійському стилі в Підмосков'ї, а медовий місяць пара провела на Мальдівах.

Александрова прославилася не тільки участю в конкурсі краси, а й фразою, яка згодом стала мемом. На прес-конференції російського диктатора Путіна восени 2017 року вона сказала:

"Я вважаю, що в Росії немає ситуацій із домаганнями на кшталт Гарві Вайнштейна, завдяки Володимиру Володимировичу Путіну і його політиці".

Ці слова викликали шквал коментарів у соцмережах, зокрема й гнівних, що змусило дівчину на деякий час зникнути з публічного простору.

