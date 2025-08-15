Ціни 'впали' на 30%: в Україні різко знизилась вартість сезонного продукту

Ціни знижуються через збільшення кількості продукції на ринку.

Ціни на кавун продовжують суттєво падати / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

В Україні продовжують знижуватися ціни на кавун. Причина зниження вартості - поліпшення погодних умов, що призводить до збільшення пропозиції цієї продукції на ринку. Про це повідомили аналітики EastFruit.

У матеріалі аналітиків йдеться, що ціни на кавун опустилися до 5-15 грн/кг ($0,12-0,36/кг), що в середньому на 31% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції даної продукції на ринку. Через спекотну погоду темпи дозрівання рослин на полях істотно прискорилися. При цьому посуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів, що посилює темпи зниження цін", - пишуть експерти.

Водночас ціни на кавун все ж вищі, ніж торік.

За словами аналітиків, у серпні 2025 кавун реалізується в середньому на 78% дорожче, ніж в середині серпня 2024 року.

Експерти кажуть, що на ринку кардинальних змін не буде. Дорожчати будуть лише кавуни високої якості, яких зараз небагато.

Водночас ціни на кавуни вагою від 5 кг будуть і далі падати, оскільки фермери намагатимуться таким чином прискорити темпи реалізації, щоб якомога швидше розпродати наявні обсяги.

Як писав Главред, минулого місяця найпомітніше впали в ціні овочі, одразу на 23,9%. Хоча частка витрат на овочі у споживчому кошику складає лише 2,8%, саме ця категорія суттєво впливає на загальну динаміку цін.

При цьому заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що овочі борщового набору продовжать дешевшати.

А от ціни на хліб можуть зрости. Наприклад, якщо хліб коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.

