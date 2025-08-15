'Україна й Аляска більше не будуть російськими': як Анкоридж готується до саміту Трампа і Путіна

Сьогодні на військовій базі Елмендорф-Річардсон зустрінуться президенти США і РФ. В Анкориджі почалися мітинги на підтримку України.

Трампа і Путін сьогодні зустрінуться на Алясці / Колаж: ОП, x.com/OstapYarysh, сайт Кремля

Головне:

Члени делегації РФ почали прибувати на Аляску

Путін поки що в Магадані

Президенти США і РФ почнуть зустріч о 22:00 за Києвом

У п'ятницю, 15 серпня, в Анкориджі відбудеться саміт президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. На Аляску вже почали прибувати представники російської делегації. Президент РФ поки що перебуває в Магадані, а потім вирушить до США. Перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці проходять масштабні проукраїнські мітинги.

Главред зібрав усе, що відомо наразі про саміт президентів США і РФ на Алясці.

Коли почнеться зустріч Трампа і Путіна

Саміт відбудеться на базі Елмендорф-Річардсон, найбільшій військовій базі Аляски.

Білий дім повідомив, що зустріч президентів США і РФ запланована на 22:00 за Києвом.

Трамп і Путін проведуть розмову тет-а-тет на військовій базі біля Анкоріджа, після чого відбудуться переговори делегацій.

Відомо, що президент США Трамп вирушить з Білого дому о 06:45 за часом Східного узбережжя США (13:45 за Києвом) і залишить Анкорідж о 17:45 за місцевим часом (04:45 за Києвом). До Вашингтона він повернеться вранці в суботу.

Заплановано пресконференції після завершення. Однак поки невідомо, чи Трамп і Путін вийдуть до журналістів разом.

Аляска - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Тим часом Путін прилетів до Магадана перед самітом на Алясці. Як пише російський Telegram-канал Mash, спочатку він відвідає промислове підприємство і зустрінеться з губернатором, а після - вирушить на зустріч із Трампом.

Відстань між Магаданом і Анкориджем по прямій становить приблизно три тисячі кілометрів. Час польоту між містами становить близько чотирьох годин.

Інші учасники російської делегації почали прибувати до американського штату. Зокрема, на Аляску вже приїхав глава МЗС РФ Сергій Лавров.

"Україна та Аляска - ніколи більше не будуть російськими"

Перед самітом президентів в Анкориджі проходить великий проукраїнський мітинг.

Акція проходить під українськими та американськими прапорами. Мітингувальники закликають світ не забувати про війну та злочини Росії. Щоб підтримати Україну, на вулиці вийшли сотні людей.

"Великий проукраїнський мітинг в Анкориджі перед зустріччю Трампа і Путіна. "Україна і Аляска - ніколи більше не будуть російськими", - повідомив у соцмережі X колишній журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Як готують зустріч Трампа і Путіна

Для Секретної служби США підготовка зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці "перетворилася на справжній спринт". Місія служби виявилася надзвичайно складною, адже йдеться про одночасний захист американського та російського лідерів в одній точці з урахуванням того, що кожен із них "оточений" власною "добре озброєною" охороною. Про це пише Bloomberg із посиланням на свої джерела.

В Анкоридж прибули сотні агентів. Готелі в центрі міста заповнені, а пункти прокату авто розчищені для кортежів.

Агенти в костюмах і з навушниками чергують на перехрестях, інші в цивільному одязі зливаються з відвідувачами кафе і парковок.

Державна поліція Аляски та місцева поліція інтегровані в маршрути кортежів, які розплановані до кожної смуги повороту.

Кожен рух автомобілів обох лідерів ретельно планується, щоб не допустити їхнього перетину і водночас забезпечити повну безпеку кожного з них.

Оскільки в Анкориджі обмежена кількість готельних номерів і невеликий ринок прокату автомобілів, транспортні засоби та інші ресурси доправляють на Аляску літаками та переміщуються з інших районів штату. Крім того, автомобілі для кортежів доставляють із континентальної частини США вантажними літаками.

За словами чиновників Держдепу США, згідно з протоколом, у двосторонніх зустрічах найвищого рівня діють правила взаємності: будь-який привілей, наданий одному лідеру, слід забезпечити й іншому. Прямі переміщення Путіна контролюватиме російська охорона, тоді як Секретна служба США підтримуватиме зовнішній контроль за ситуацією.

Один зі співрозмовників Bloomberg сказав, що жодна зі сторін не відчинятиме двері іншій і не користуватиметься її транспортом. Якщо десять американських агентів стоятимуть перед переговорною залою, то з іншого боку стоятимуть десять російських - усе збігається "тіло в тіло, зброя до зброї". Ця симетрія пошириться від кортежу після прибуття до розсадження перекладачів у залі.

Обидві сторони привезуть команди перекладачів. Навіть кількість і розмір кімнат очікування - безпечних зон для кожного з лідерів - узгоджуються окремо.

За словами джерел, Секретна служба, як і раніше, чекає, щоб Росія офіційно затвердила повний план безпеки.

Губернатор Аляски Майк Данліві розповів, що в минулому Анкоридж приймав Папу Римського і колишнього президента США Рональда Рейгана. Однак цей саміт є "однією з найбільших подій" в історії міста.

Чого чекати від зустрічі Трампа та Путіна - думка експерта

Журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання Вадим Денисенко назвав три базових сценарія розмови між президентами США та Росії.

Сценарій №1. Путін їде з надією, що йому вдасться затягнути час. Його базова ідея – нав'язати повітряне перемир'я з одночасними президентськими виборами в Україні.

"Логіка наступна: він оголошує повітряне перемир'я, війна на землі триває. Україна в цей час проводить вибори і через три-чотири місяці відбувається підписання остаточного світу. Путін вважає, що за цей час він зможе окупувати Донецьку область, що на мій погляд неможливо. Але, що більш важливо: ми не можемо проводити вибори під час війни", - сказав Денисенко.

Сценарій №2. Трамп наполягатиме на повному припиненні війни з частковим "рухом" лінії фронту, яка є лінією майбутнього "кордону". Також мають відбутися термінові вибори президента України.

Сценарій №3. Путін виставить одразу неможливі умови про вихід України з неокупованих територій, що не підтримає навіть Трамп.

Переговори на Алясці - що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Трамп заявив, що Путін вирушає на Аляску для того, щоб укласти угоду про припинення війни в Україні.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться 15 серпня о 22:30 за московським часом (такий самий час буде і в Києві).

Лідери обговорять припинення вогню і попередньо окреслять ймовірні сценарії завершення війни України з Росією.

14 серпня Путін провів нараду перед самітом на Алясці. На зустрічі були присутні: глава МЗС РФ Сергій Лавров, колишній і нинішній міністри оборони РФ - Сергій Шойгу та Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов, начальник Генштабу Валерій Герасимов та інші високопоставлені чиновники.

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що мирні переговори можуть бути результативними тільки після припинення вогню, а жодні рішення "на шляху до миру" не можуть ухвалюватися без участі України.

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

