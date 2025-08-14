"Я не дуже класна дружина": Наталія Могилевська розповіла про завершення кар'єри та самотність

Могилевська провела глибокий самоаналіз, висновки якого можуть здивувати навіть давніх її шанувальників.

Наталія Могилевська особисте життя - на Сніданку з 1+1 співачка зважилася на відвертість / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Чому Наталія Могилевська була сама 10 років

Коли зірка зрозуміла, чого хоче від життя

Українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська зустріла свій ювілей, який вона називає "версія 5.0", будучи коханою і люблячою дружиною, а також мамою двох доньок. Крім того вона навчилася приймати себе.

"Я думаю, 50 — це прекрасний вік, щоб покохати себе такою, яка ти є", - цитує інтерв'ю артистки для Сніданку з 1+1 1plus1.

Щоправда, для досягнення всього цього Могилевська пройшла непростий шлях: від "жорстокої кар'єристки до спокійної, приємної жінки". У якийсь момент Наталія зрозуміла, що успіх - це не єдине, до чого вона прагнула. Після цього вона кілька разів йшла зі сцени, жила в індійському ашрамі та 10 років (до зустрічі зі своїм теперішнім обранцем Валентином) була самотня.

Наталія Могилевська особисте життя - на Сніданку з 1+1 співачка зважилася на відвертість / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я покидала сцену декілька разів. І всі здивувалися, чому це я роблю на піку слави, можливостей, своєї форми. Але я була в пошуках. Бо коли за тим кар’єрним зростанням я втрачаю себе і перетворююся на жорстоку кар’єристку-стерву, яка заради успіху не спить, не їсть і змушує людей навколо себе працювати на останніх краплинах своєї крові, я зрозуміла, що щось я розумію не так. Моя ж мета була не бути кар’єристкою, не заробляти гроші. Моя мета була бути щасливою людиною. Десять років я була самотня. Але я була дуже щасливою ці десять років. Я розуміла, що я не дуже класна дружина для нормальної сім’ї. І я десять років це вивчала — як перетворити себе з жорстокої кар’єристки на спокійну, приємну жінку вдома, яка може піклуватися", - розповіла про свої трансформації Наталія Могилевська.

Дивіться інтерв'ю Наталії Могилевської для Сніданку з 1+1:

Про персону: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська - українська співачка, авторка, виконавиця, композиторка, акторка і телеведуча, продюсерка. Народна артистка України (2004).

