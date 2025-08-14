Путін перед зустріччю з Трампом зробив заяву про війну в Україні: що сказав

Лідер Кремля зібрав нараду напередодні саміту на Алясці.

Путін провів нараду перед самітом на Алясці / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, скріншот із відео

Путін зібрав всю свою верхівку перед самітом на Алясці

Лідер Кремля висловився про війну в Україну

У четвер, 14 серпня, російський диктатор Володимир Путін провів нараду перед самітом на Алясці. Про це повідомляють росЗМІ.

Кремль опублікував кадри з початку зустрічі. На них видно керівника МЗС РФ Сергія Лаврова, колишнього міністра оборони РФ Сергія Шойгу, нинішнього – Андрія Білоусова, міністра фінансів Антона Силуанова, начальника Генштабу Валерія Герасимова та інших високопосадовців.

Перед початком наради Путін оцінив зусилля американського президента Дональда Трампа щодо припинення війни.

Зокрема, російський диктатор сказав, що адміністрація Трампа "докладає енергійних зусиль" для припинення бойових дій в Україні.

Лідер Кремля також планував проінформувати високопосадовців РФ про переговорий процес щодо війни в Україні.

Крім того, російський диктатор також не виключив можливості нових домовленостей у сфері контролю над стратегічними наступальними озброєннями.

Путін провів нараду / фото: скріншот із відео

Яка ціль зустрічі Трампа з Путіним

Нещодавно держсекретар США Марко Рубіо запевнив, що переговори між президентом США Дональдом Трампом і главою РФ Володимиром Путіним у Білому не є поступкою російському диктатору. Насправді це "зустріч для з'ясування позицій".

Він додав, що рано чи пізно всі дізнаються, чи мав цей підхід шанс на успіх.

Переговори на Алясці Путіна та Трампа - новини за темою

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі, штат Аляска.

Відомо, що переговори почнуться із вступних слів лідера Кремля та президента США, далі запланована бесіда тет-а-тет у присутності перекладачів, після чого відбудеться зустріч із делегаціями за робочим сніданком. Після завершення Трамп та Путін планують провести пресконференцію.

Тим часом журналісти видання The Wall Street Journal повідомили, що під час зустрічі Трамп з Путіним в Алясці не планує обговорювати територіальні питання. Зазначається, що Трамп наполягатиме на негайному припиненні вогню в російсько-українській війні.

