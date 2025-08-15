Ідеальний шлюб розпався: молодша донька Джо Байдена подала на розлучення

Ешлі Байден тепер вільна жінка.

Ешлі Байден розлучається з Говардом Крейном - деталі / колаж: Главред, фото: instagram.com/ashleyblazerbiden, x.com/KreinMD

Читайте більше:

Про історію стосунків Ешлі Байден із чоловіком

Що відомо про розлучення

Ешлі Байден - четверта і наймолодша дитина 46-го президента США Джо Байдена (єдина в його шлюбі з другою дружиною Джилл Байден). Вона активістка у сфері соціальної справедливості, працює соціальним працівником.

У 2010 році Ешлі познайомилася з пластичним хірургом і отоларингологом Говардом Крейном - його сестрі представив Бо Байден. Того ж року Ешлі та Говард почали зустрічатися, а два роки потому - одружилися.

Їхній шлюб тривав 13 років: як повідомляє видання People, 11 серпня 2025 року Ешлі Байден подала до Філадельфійського суду загальної юрисдикції заяву про розлучення з Говардом Крейном. Причини розставання не відомі, представники подружжя поки не коментують ситуацію.

Ешлі Байден і Джо Байден / instagram.com/ashleyblazerbiden

Ешлі Байден і Джилл Байден / instagram.com/ashleyblazerbiden

Читайте також:

Про персону: Джо Байден Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

