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"Погроза нападу на міст": Скабєєва закотила істерику через тролінг Міноборони України

12 серпня 2022, 00:05

У кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої трапилася істерика через пост Міноборони України.

Скабеева
У Скабєєвої трапилася істерика / скріншот з відео

У кремлівської топ-пропагандистки Ольги Скабєєвої трапилася істерика через пост Міністерства оборони України.

"Сьогодні вранці в Міноборони України з'явилося повідомлення в офіційних аккуантах, в якому міністр оборони України тролить російських туристів. Повідомлення англійською мовою говорить про те, що якщо ж ви раптом не хочете загинути на території Кримського півострова, то не слід туди відправлятися на відпочинок. Далі жарт на тему того, що палити в недозволеному місці не можна, інакше буде чергова детонація", - сказала пропагандистка.

За її словами, нібито, є "пряма загроза того, що Україна збирається атакувати Кримський міст".

Вибухи на аеродромі в Криму

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 серпня, прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на аеродромі, з якого злітають військові літаки окупантів, Атакуючі ракетами мирні міста України.

У Міноборони РФ відразу заявили, нібито сталася "детонація декількох авіаційних боєприпасів". Пропагандистські ЗМІ РФ заявили, нібито загинула тільки одна людина, а ще 9 отримали поранення.

У Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві зазначили, що не можуть встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадали окупантам про правила пожежної безпеки і заборону куріння в невстановлених місцях.

Пізніше в ЗСУ розповіли, що на військовому аеродромі в Сакському районі в Криму, де прогриміли вибухи, розміщувалася військова техніка та боєприпаси окупантів. Як стало відомо, там загинули щонайменше 60 окупантів, ще 100 поранені.

Повідомлялося, що на аеродромі були знищені 9 російських повітряних суден, а сам аеродром був виведений з ладу.

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війна в Україні Кримський міст Ольга Скабеева
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