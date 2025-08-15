Не мир з Україною: що Путін насправді хоче отримати від Трампа на Алясці - NYT

Напередодні саміту Кремль дав зрозуміти, що планує включити в переговори й інші питання, що виходять за рамки України.

Угода щодо України - не головне для Путіна

Глава Кремля хоче повернути ситуацію на свою користь

Мирна угода щодо України не є справжньою метою російського диктатора Володимира Путіна на саміті з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня. Справжню мету глави Кремля озвучила старший науковий співробітник Євразійського центру Карнегі в Росії Тетяна Станова.

За її словами, для Путіна саміт із Трампом є "тактичним маневром, покликаним повернути ситуацію на свою користь" і заспокоїти наростаюче невдоволення Білого дому затягуванням Кремлем угоди про припинення вогню, пише The New York Times.

"Його [Путіна] мета - заручитися підтримкою Трампа для просування російських пропозицій", - вважає Станова.

Видання зазначає, що напередодні саміту на Алясці Кремль дав зрозуміти, що планує включити в переговори й інші питання, які виходять за межі України, включно з можливим відновленням економічних зв'язків зі США та обговоренням нової угоди щодо ядерної зброї.

"Ця тема зі зброєю вписується в давні спроби Росії представити війну в Україні як частину більш масштабного конфлікту між Сходом і Заходом", - пише NYT.

Своєю чергою, Трамп назвав свою зустріч із Путіним лише "пробною", і він швидко покине її, якщо мирна угода видасться малоймовірною.

Ні Білий дім, ні Кремль публічно не заявили, якої мирної угоди вони прагнуть. Однак Трамп заявив, що вона може включати "деякий обмін земельними ділянками", до переговорів про який, як він вважає, він цілком підготовлений.

Чим ризикує Трамп через саміт із Путіним - думка експерта

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку, кандидат політичних наук Ігор Рейтерович вважає, що зустріч із російським диктатором Путіним несе значні ризики для глави Білого дому.

"Якщо це буде тотальний провал, його свої ж республіканці, свої ж медіа просто змішають із брудом. До речі, як це вже було 2018 року, коли він також зустрічався з Путіним і це була дуже слабка зустріч з його боку, його тоді розбили в пух і прах", - сказав Рейтерович в інтерв'ю УНІАН.

Але якщо Трамп зможе про щось домовитися, то він реально зможе розраховувати на Нобелівську премію миру.

"Принаймні, він має на це надію. І це, до речі, грає нам на руку. Адже ці його надії означають, що Трамп заради них має постаратися переконати Путіна в тому, що треба закінчувати війну", - додав експерт.

Переговори на Алясці - що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Як писав Гларед, президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкоріджі.

Зустріч Путіна і Трампа розпочнеться о 22:30 за київським і московським часом.

На Аляску вже почали прибувати представники російської делегації.

Президент РФ поки що перебуває в Магадані, а потім вирушить до США.

Перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці проходять масштабні проукраїнські мітинги.

Усі деталі першої особистої зустрічі лідерів США і Росії з червня 2021 року читайте в матеріалі: Переговори на Алясці: онлайн-транслація зустрічі Трампа і Путіна.

