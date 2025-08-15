Потужні прильоти й пожежа: ЗСУ підірвали НПЗ і пункт управління бригади РФ

Сизранський НПЗ виробляє широкий спектр палива, серед іншого - авіаційний гас для армії РФ.

Сили оборони уразили важливі цілі РФ

Головне:

Завдано удару по Сизранському нафтопереробному заводу

Уражено пункт управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії РФ

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили в ніч на 15 серпня вогневе ураження Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області РФ, який є одним із найбільших у системі "Роснефти".

Сизранський НПЗ виробляє широкий спектр палива, серед іншого - авіаційний гас для армії РФ, ідеться в повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

"Ціль уражено, зафіксовано пожежу та вибухи", - повідомляють українські військові.

Також було здійснено вогневе ураження пункту управління 132 окремої мотострілецької бригади 51 армії Збройних сил РФ в окупованому російськими військами місті Єнакієве Донецької області.

"Ціль уражено. Результати ураження уточнюються", - розповіли в Генштабі.

Далекобійні удари по РФ: думка експерта

В інтерв'ю Главреду економіст і колишній член Ради НБУ (2019-2021 рр.) Віталій Шапран зазначив, що що активніше наноситимуться прицільні удари по російських нафтопереробних заводах (зокрема, він нагадав про пожежу на Куйбишевському НПЗ, унаслідок якої згоріло обладнання на десятки мільйонів доларів, і відновленню воно не підлягає), то швидше посилюється економічний тиск на РФ.

За його словами, у країні-агресорі існує безліч вразливих ділянок, здатних за цілеспрямованого впливу викликати серйозну дестабілізацію всієї економічної системи.

Як повідомляв Главред, раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко говорив, що в російських містах прогриміли потужні вибухи. Жорсткі вибухи росіяни почули в Підмосков'ї. На удари скаржилися в Дмитрові.

Нагадаємо, що вибухи лунали в кількох регіонах країни-агресора. Росіяни скаржилися на атаку дронів, які летіли нібито в бік Москви.

Раніше повідомлялося, що в Тульській області країни-агресора Росії призупинив роботу хімічний завод "Щекіноазот" після атаки безпілотників.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

