Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

- Очікується магнітна буря середньої інтенсивності, амплітудою близько 4 балів (К-індекс 4)
- Метеочутливі люди можуть відчувати втому, головний біль, перепади тиску та дратівливість
Сьогодні, 15 серпня, Землю очікує магнітна буря середньої сили з амплітудою близько 4 балів за шкалою K-індексу. Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.
Магнітні бурі виникають, коли потоки сонячного вітру стикаються з магнітним полем нашої планети. Такі явища можуть тривати від кількох годин до декількох діб, а їхня сила, за словами синоптиків, здатна впливати на фізичний стан і емоційний баланс людини.
Для більшості людей цей вплив буде майже непомітним, однак ті, хто чутливо реагує на зміни в геомагнітному полі, можуть зіткнутися з негативними наслідками.
Хто страждає від магнітних бур найбільше?
Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:
Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.
Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.
Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.
Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.
Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.
Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.
Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.
Фахівці радять у цей день уникати надмірних фізичних навантажень, зберігати спокійний ритм життя та прислухатися до сигналів власного організму.
Раніше Главред вже попереджав, що країну накрив небезпечний шторм.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
