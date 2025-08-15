Можуть переслідувати головний біль і перепади тиску: Землю накрила магнітна буря

Бурі можуть тривати від кількох годин до кількох днів і впливають на самопочуття людей, особливо метеочутливих.

Якою буде магнітна буря 15 серпня / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Головне:

Очікується магнітна буря середньої інтенсивності, амплітудою близько 4 балів (К-індекс 4)

Метеочутливі люди можуть відчувати втому, головний біль, перепади тиску та дратівливість

Сьогодні, 15 серпня, Землю очікує магнітна буря середньої сили з амплітудою близько 4 балів за шкалою K-індексу. Про це повідомляється на ресурсі meteoagent.

Магнітні бурі виникають, коли потоки сонячного вітру стикаються з магнітним полем нашої планети. Такі явища можуть тривати від кількох годин до декількох діб, а їхня сила, за словами синоптиків, здатна впливати на фізичний стан і емоційний баланс людини.

Магнітна буря 15 серпня / Фото: meteoagent

Для більшості людей цей вплив буде майже непомітним, однак ті, хто чутливо реагує на зміни в геомагнітному полі, можуть зіткнутися з негативними наслідками.

Хто страждає від магнітних бур найбільше?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Фахівці радять у цей день уникати надмірних фізичних навантажень, зберігати спокійний ритм життя та прислухатися до сигналів власного організму.

Раніше Главред вже попереджав, що країну накрив небезпечний шторм.

Більше метеорологічних новин:

Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

