'Загроза оперативного напівоточення': полковник назвав мету прориву РФ на сході

- РФ атакує невеликими штурмовими групами
- Ситуація в районі Родинського є ключовою
Ключовий фактор прориву підрозділів окупаційної армії РФ на сході полягає в ресурсах і тактиці РФ, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.
"Йдеться про повільне "просочування" - інфільтрацію невеликих штурмових груп. Хоча вони чисельно незначні, ця тактика працює", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.
За словами експерта, на цій ділянці Сили оборони певною мірою втратили контроль і не змогли оперативно заблокувати інфільтрацію РФ.
"Якщо ворог буде здатний розширювати ширину цього коридору, ми матимемо серйозні проблеми, тому що вже спостерігається загроза оперативного напівоточення не тільки Костянтинівки, а й Дружківки. Причому в районі Часового Яру ворог завзято б'ється з березня 2024 року, але без особливих результатів, незважаючи на задіяння значних сил і засобів", - зазначив він.
Водночас співрозмовник сумнівається в тому, що росіяни зважаться "атакувати в лоб" Костянтинівку чи Дружківку через дуже високі ризики втрат.
"Адже територіальні досягнення порівняно з втратами - мізерні. Найімовірніше, вони намагатимуться перерізати ключові логістичні артерії та тримати їх під контролем FPV-дронів, що ускладнить забезпечення гарнізонів ЗСУ, особливо в Покровську, Мирнограді, Добропіллі та інших населених пунктах", - не виключає він.
На його переконання, ситуація в районі Родинського є ключовою: якщо ворог захопить цю територію і підтягне підрозділи, у Сил оборони виникнуть серйозні проблеми із забезпеченням угруповання на Покровському напрямку.
"Покровськ зараз тримається завдяки магістралі, що з'єднує його через Слов'янку і Петропавлівку з Павлоградом (траса Е50)", - додав Селезньов.
Ситуація на сході: що відбувається навколо Покровська
Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою, оскільки російські окупаційні сили продовжують спроби наступати, використовуючи чисельну перевагу.
Проте, як зазначив молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Національної гвардії України Микола Гриценко, говорити про будь-яке істотне просування противника не доводиться.
Раніше Володимир Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках. Україна зробила важливі кроки, сказав президент.
Як повідомляв Главред, у Генштабі розповіли деталі оборони на Покровському напрямку. Ворог проводить численні штурми на різних фронтах, проте українські військові утримують позиції.
Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали дві головні причини прориву РФ. Сили оборони працюють над їх ліквідацією, заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ Дніпро Віктор Трегубов.
Про персону: Владислав Селезньов
Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.
До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.
Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.
У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.
Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.
