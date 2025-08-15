'Загроза оперативного напівоточення': полковник назвав мету прориву РФ на сході

Ситуація в районі Родинського є ключовою, вважає Владислав Селезньов.

ЗСУ стримують ворожі атаки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Важливе із заяв Селезньова:

РФ атакує невеликими штурмовими групами

Ситуація в районі Родинського є ключовою

Ключовий фактор прориву підрозділів окупаційної армії РФ на сході полягає в ресурсах і тактиці РФ, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Йдеться про повільне "просочування" - інфільтрацію невеликих штурмових груп. Хоча вони чисельно незначні, ця тактика працює", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, на цій ділянці Сили оборони певною мірою втратили контроль і не змогли оперативно заблокувати інфільтрацію РФ.

"Якщо ворог буде здатний розширювати ширину цього коридору, ми матимемо серйозні проблеми, тому що вже спостерігається загроза оперативного напівоточення не тільки Костянтинівки, а й Дружківки. Причому в районі Часового Яру ворог завзято б'ється з березня 2024 року, але без особливих результатів, незважаючи на задіяння значних сил і засобів", - зазначив він.

Водночас співрозмовник сумнівається в тому, що росіяни зважаться "атакувати в лоб" Костянтинівку чи Дружківку через дуже високі ризики втрат.

"Адже територіальні досягнення порівняно з втратами - мізерні. Найімовірніше, вони намагатимуться перерізати ключові логістичні артерії та тримати їх під контролем FPV-дронів, що ускладнить забезпечення гарнізонів ЗСУ, особливо в Покровську, Мирнограді, Добропіллі та інших населених пунктах", - не виключає він.

На його переконання, ситуація в районі Родинського є ключовою: якщо ворог захопить цю територію і підтягне підрозділи, у Сил оборони виникнуть серйозні проблеми із забезпеченням угруповання на Покровському напрямку.

"Покровськ зараз тримається завдяки магістралі, що з'єднує його через Слов'янку і Петропавлівку з Павлоградом (траса Е50)", - додав Селезньов.

Ситуація на сході: що відбувається навколо Покровська

Ситуація на Покровському напрямку залишається вкрай напруженою, оскільки російські окупаційні сили продовжують спроби наступати, використовуючи чисельну перевагу.

Проте, як зазначив молодший лейтенант, начальник штабу 4-го батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Національної гвардії України Микола Гриценко, говорити про будь-яке істотне просування противника не доводиться.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

