Артилерія працює ювелірно і філігранно: у ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту у Херсоні

ЗСУ завдали нових артилерійських ударів по Антонівському мосту 26 липня / Скріншот відео Соцмережі

Збройні сили України пізно ввечері у вівторок, 26 липня, завдали артилерійських ударів по Антонівському мосту у окупованому Херсон. В результаті естакада стала непридатною для використання. Артилерія нашої армії спрацювала ювелірно і філігранно. Встановлено контроль над ключовими шляхами логістики, внаслідок чого окупаційні війська РФ не можуть підтягувати сили і боєприпаси. Про це заявила представниця сил Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського марафону UA Разом вона підтвердила удар українських військ по Антонівському мосту і уточнила, що ЗСУ контролюють важливі шляхи логістики у Херсонській області. З цієї причини загарбники не можуть організувати забезпечення своїх військ.

Роботу артилерії сил оборони України вона назвала ювелірною і філігранною.

"Підкреслюю, що наші сили тримають під контролем важливі логістичні транспортні шляхи, які для ворога мають критичне значення, тому що це не дає йому можливості маневрів і підтягувати сили і боєприпаси. Те, що увага прикута до мосту, цілком зрозуміло. Я зауважу, що ми цінуємо все, що є в нашій країні, навіть коли воно під окупантами. Ми не руйнуємо інфраструктуру, ми руйнуємо плани ворога. Робота нашої артилерії настільки акуратна і ювелірна, що спрямована більше на деморалізацію ворожого війська. Удари були, але вони були філігранні", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Антонівський міст суттєво пошкоджено

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у своєму Telegram-каналі написав, що естакаду суттєво пошкоджено. Оцінити ступінь пошкоджень наразі немає можливості. Окупантам буде потрібно дуже багато часу і ресурсів на відновлення мосту.

читайте такожЯкщо ЗСУ звільнять Херсон, тоді або зламається оборона РФ, або розпочнеться контрнаступ – Жданов"Після нічного відпрацювання Антонівський міст отримав суттєві пошкодження. Оцінити їх поки що складно - орки нікого не підпускають до нього з обох сторін, але на відновлювальні роботи точно піде дуже багато часу і ресурсів, з якими у окупантів велика проблема. Орки, вам же натякали, що з Херсона вам час валити, коли ще можете", - зазначив чиновник.

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Ситуація у Херсонській області

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань раніше заявив, що на південному фронті настав переломний момент. За його словами, сили оборони України у Херсонській області досягли переваги над військами РФ і переходять від оборони до контрнаступальних дій. Як прогнозує Хлань, окупований Херсон може бути звільнено вже до вересня.

У Інституті вивчення війни припустили, що ЗСУ або збираються, або вже почали контрнаступ на Херсонщині. На думку фахівців, відтепер, швидше за все, відомості щодо подальшого просування українських військ надходитимуть із затримкою і запізненням.

У Оперативному командуванні Південь 27 липня повідомили, що сили оборони України у Херсонській області звільнили село Андріївка і закріпилися у Лозовому. Під час бойових зіткнень виконано 300 завдань.

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