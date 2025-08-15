Рус
Чи загрожує Києву наступ з Білорусі у вересні: експерт розкрив правду

Маріна Фурман
15 серпня 2025, 12:25
100
Виявляється, для створення загрози Києву треба не менше ніж 100 тисяч, а то й 250 тисяч військових.
армия РФ
Експерт сказав, чи є загроза наступу РФ з Білорусі / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Головне:

  • У вересні пройдуть спільні військові навчання Росії та Білорусі
  • Ворог не планує повторювати свою помилку 2022 року
  • Москва провалила літню наступальну операцію

Вже у вересні розпочинаються російсько-білоруські навчання "Захід-2025". Не виключення, що вони можуть стати прикриттям для наступальних дій з боку росіян. Таке припущення зробив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан в інтервʼю Главреду.

За його словами, наступ росіян із півночі "був би для України подарунком", бо повторив би ситуацію лютого 2022 року, коли ворог розтягнув фронт замість того, щоб зосередитися на головному.

відео дня

"Піти на заздалегідь підготовлені позиції на півночі Київщини, де всі дороги заміновані й на них чекають наші підрозділи, або, наприклад, на Житомирщині чи Чернігівщині — це був би для нас подарунок. Це стало б фінальною крапкою їхньої літньої наступальної кампанії", - пояснив Кузан.

Він вважає, що росіяни не підуть на такий крок знову. Ворог зрозумів, що успіх досягається лише тоді, коли концентрує значні сили на одному напрямку.

Експерт підкреслив, що для створення реальної загрози Києву треба не менше ніж 100 тисяч, а то й 250 тисяч військових. Кузан висловив сумніви, що РФ може виділити такі сили.

Дивіться відео, у якому Кузан розповів, чи існує загроза наступу РФ на Київ:

РФ провалила літню наступальну операцію

Кузан додав, що армія російського диктатора Володимира Путіна провалила літню наступальну операцію.

Він пригадав, що військове керівництво Росії ставили перед собою чимало цілей на літо. Зокрема, за словами експерта, ворог хотів вийти на адміністративні межі Донецької області, окупувати Суми та перерізати логістику, створити загрозу Харкову, вести активні бої на Херсонщині та на Запорізькому напрямку. Натомість росіяни змушені перекидати війська на Сумщину й Донеччину, бо навіть на головних напрямках не досягли успіху.

"Станом на зараз Торецьк не взятий, Часів Яр не взятий, Покровськ не взятий — хоча за планами ці міста мали бути під контролем РФ ще навесні, щоб звідти проводити подальші наступальні дії. Єдине, чим вони можуть похвалитися, — так званим проривом під Добропіллям. Саме це Путін і намагатиметься активно "продати" Трампу – мовляв, це ж прорив. Але для будь-якого військового очевидно: 14, 24, 54 чи навіть 74 людини — це не прорив у військовому сенсі", - підкреслив Кузан.

Заплановані навчанні в Білорусі - новини за темою

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що загроза для України з боку Білорусі зросте у вересні, адже у період з 12 по 16 вересня там буде активна фаза спільних російсько-білоруських навчань.

Нещодавно заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький сказав, що навчання "Запад-2025" суттєво відрізняються від масштабних тренувань 2017 року чи маневрів перед вторгненням Росії в Україну 2022-го. За його словами, рівень загрози, який пов'язаний з цим навчанням, доволі-таки низький.

Як писав Главред, оглядач пояснив мету військових навчань біля України. Коваленко розповів, що саме відпрацьовують російські та білоруські війська під час навчань.

Читайте також:

Про персону: Сергій Кузан

Сергі́й Васи́льович Куза́н (нар. 16 травня 1984, місто Прилуки Чернігівська область) — український громадський та політичний діяч, волонтер на допомогу українським військовим, голова "Молодіжного націоналістичного конгресу" (2011—2015), один із засновників і координаторів, заступник Голови Проводу всеукраїнської мережі "Вільні Люди", один із координаторів ініціативи "Вимкни Російське", пише Вікіпедія

Голова Українського центру безпеки та співробітництва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

