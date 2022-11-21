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У ЗСУ відреагували на заяви Ізраїлю про надання Україні ракет: "Буде хорошою новиною"

21 листопада 2022, 16:05

Ізраїль є лідером на ринку зброї. Тому рішення цієї країни надати Україні зброю дуже допомогло б нашій державі, кажуть у ЗСУ.

Ракета, МИД Украины, Министерство иностранных дел Украины
У ЗСУ відреагували на заяви Ізраїлю про надання Україні ракет/ Reuters, УНІАН

У Збройних силах України відреагували на заяви Ізраїлю про готовність постачати Україні зброю у тому разі, якщо Іран надаватиме Росії балістичні ракети. За словами речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, якщо Ізраїль погодиться постачати нашій країні зброю і дозволить країнам НАТО передавати ізраїльське озброєння, то для нас це стане хорошою новиною.

Але поки що немає даних про те, що Іран міг передати Росії балістичні ракети свого виробництва. Про це речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телемарафону.

"Якщо країни НАТО отримають вже від Ізраїлю зелене світло на постачання Україні тої продукції, яка нам потрібна для протидії, то це буде для нас дуже хорошою новиною", – зазначає Ігнат.

Він наголосив, що Ізраїль є лідером на ринку зброї і технологічного озброєння.

Водночас він додав, що не варто дуже сильно анонсувати таку співпрацю і розповідати деталі, коли вони будуть відомі.

Ізраїль може дати Україні високотехнологічні ракети

Раніше повідомлялося, що Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран надасть країні-агресорці Росії балістичні ракети. Про це заявив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю розповіли, що Ізраїль попередив Росію про засудження використання країною-агресоркою іранських безпілотників проти України. Цей протест передали дипломати країни заступнику очільника МЗС РФ Михайлу Богданову.

Нагадаємо, міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву Системи озброєння.

26 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері. Зеленський зазначив, що задоволений результатами співпраці, яка активізувалася останнім часом.

Після цього Ізраїль почав пом'якшувати свою позицію щодо військової допомоги Україні. Росії такий жест не сподобався і в бік Ізраїлю вже посипалися погрози. РФ погрожує вжити заходів у відповідь, якщо ізраїльські ракети для ППО опиняться в Україні.

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