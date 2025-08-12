Рус
РФ вдарила по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ

Анна Косик
12 серпня 2025, 09:12оновлено 12 серпня, 09:45
Оповіщення особового складу було здійснено належним чином, але це не вберегло від жертв.
Внаслідок ворожого удару є жертва / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Що повідомили військові:

  • Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ
  • Внаслідок атаки є загиблий
  • Деякі військові не встигли дістатися до укриттів попри вчасне оповіщення

У ніч на 12 серпня війська країни-агресорки Росії здійснили ракетний удар по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про одного загиблого та 11-х поранених різних ступенів тяжкості.

Як повідомили у Сухопутних військах, одразу після надходження сигналу про ракетну небезпеку увесь особовий склад сповістили. Однак, попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів.

Окрім загиблого та 11 поранених ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями, щоб у випадку ворожого удару зберегти життя та здоров'я військовослужбовців.

"Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - підсумували у відомстві.

Удари Росії по полігонах та навчальних підрозділах ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти не вперше атакують військові об'єкти України. Зокрема 4 червня Росія завдала ракетного удару по території одного із навчальних підрозділів ЗСУ на Полтавщині.

Нещодавно російські окупанти вдарили по території військового полігону. Унаслідок удару загинули щонайменше троє людей, ще 18 отримали поранення.

Раніше також російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення дістав один військовослужбовець.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Про джерело: Сухопутні війська ЗСУ

Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі.

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

