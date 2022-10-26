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Україна розпочала співпрацю з Ізраїлем: Зеленський розкрив важливі подробиці

26 жовтня 2022, 19:58

За словами Зеленського, відомо, що розпочали співпрацю українська та ізраїльська розвідка.

Володимир Зеленський, Ізраїль
Володимир Зеленський, Ізраїль / pixabay , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський 26 жовтня заявив, що Україна і Ізраїль посилили співпрацю в оборонній сфері.

Під час брифінгу з президентом Гвінеї-Бісау Зеленський відповів, що країни обмінюються даними розвідки.

Зеленський зазначив, що задоволений результатами співпраці, яка активізувалася в останні дні. Також він підкреслив, що приділяє багато часу відносинам з ізраїльськими партнерами.

"Ми на початку нашої співпраці. Спостерігається позитивний тренд у відносинах з Ізраїлем. Я за це вдячний", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, відомо, що розпочали співпрацю українська та ізраїльська розвідка.

Остання підтвердила інформацію, що Росія використала близько 400 іранських дронів, атакуючи цивільну та енергетичну інфраструктуру України.

Питання поставок зброї Україні від Ізраїлю

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня зробив заяву, згідно з якою Київ має намір офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням надати системи ППО. За словами Кулеби, Україна звернеться до ізраїльської держави на тлі підтримки Іраном Росії у війні проти Києва.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву Системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться.

За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

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війна в Україні Ізраїль Володимир Зеленський Україна
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