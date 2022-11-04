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РФ погрожує Ізраїлю помстою у разі поставок зброї Україні - Bloomberg

4 листопада 2022, 22:32

Росія погрожує Ізраїлю заходами у відповідь у разі поставок зброї Україні.

Росія, Ізраїль, Україна
Росія погрожує Ізраїлю через домовленості з Україною / Колаж фото УНІАН, Reuters

Ізраїль почав пом'якшувати свою позицію щодо військової допомоги Україні. Росії такий жест не сподобався і в бік Ізраїлю вже посипалися погрози. РФ погрожує вжити заходів у відповідь, якщо ізраїльські ракети для ППО опиняться в Україні. Про це повідомляє Bloomberg.

Ізраїль пообіцяв допомогти Україні після того, як Олексій Резніков у жовтні особисто зателефонував міністру оборони Ізраїлю Бені Ганцу. Тоді обговорювалося надання Україні системи раннього попередження, яка схожа на ту, що використовують в Ізраїлі для попередження про наближення обстрілу.

Ізраїль не хотів брати активну участь у питанні військової допомоги Україні, оскільки побоювався участі РФ у конфлікті на Близькому Сході. До того ж, в Росії проживають близько мільйона євреїв, безпека яких також могла опинитися під питанням.

Ізраїль задумався про те, що завдяки ударам по Україні Іран може модернізувати свої безпілотники і пізніше застосувати їх по Ізраїлю. Після цього почало обговорюватися питання поставок зброї Україні через треті країни.

Однак Росія вже погрожує вжити заходів проти Ізраїлю. Країна побоюється, що РФ може передати Тегерану ядерну зброю.

Питання поставок зброї Україні від Ізраїлю

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня зробив заяву, згідно з якою Київ має намір офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням надати системи ППО. За словами Кулеби, Україна звернеться до ізраїльської держави на тлі підтримки Іраном Росії у війні проти Києва.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву Системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться.

За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

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