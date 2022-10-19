'Може бути використана проти нас': Ізраїль виступив проти відправлення зброї Україні

У Ізраїлі міністр та лідер опозиції виступили проти надання Україні зброї / Reuters

Ізраїль не бажає змінювати свою політику щодо військової допомоги Україні, попри хвилю російських атак проти українських міст. Так, міністр оборони Бенні Ганц і лідер опозиції Біньямін Нетаньягу заявили, що Ізраїль продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, проте про оборонну техніку мова не йде. Про це пише The Times of Israel.

"Я хочу чітко дати зрозуміти, що ми не продаємо зброю Україні. Я міністр оборони та відповідаю за експорт ізраїльської зброї. Ізраїль надсилає лише медичну та гуманітарну допомогу і так буде й надалі", - сказав Ганц.

Водночас лідер опозиції Біньямін Нетаньяху зазначив, що "завжди існує ймовірність, що зброя, яку Ізраїль постачає на одне поле бою, може опинитися в руках інших і використана проти нас. Такий ефект може статися й з Україною. Тому обачлива позиція коаліції щодо відмови від продажу зброї Україні є важливою".

Також Нетаньяху високо оцінив "розважливий" підхід коаліційного уряду до України, підкресливши прийняття Ізраїлем біженців та інші гуманітарні ініціативи.

Окрім того, лідер опозиції заявив про своє занепокоєння через те, що повномасштабне вторгнення Росії може стати потенційно всесвітнім ядерним конфліктом.

Політика Ізраїлю щодо України

Раніше заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив про "погіршення відносин" між Москвою та Єрусалимом. Причиною цього стало побоюванння Росії щодо можливих постачань Ізраїлем зброї Україні. Медведєв в черговий раз вибухнув докором і істерикою на адресу української та ізраїльської держав.

Напередодні Україна офіційно звернулася до Ізраїлю з проханням почати поставки систем протиповітряної оборони. Причиною такого звернення стала підтримка Іраном Росії у війні проти України.

Водночас речник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канаані заперечив інформацію про те, що Тегеран відправляє Москві зброю, включаючи військові безпілотники, для атак по українських містах. Також Канаані заявив про готовність Ірану до переговорів з Україною, щоб "спростувати звинувачення".

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