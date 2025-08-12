Пентагон підтвердив обмін територіями між РФ і Україною

Піт Гегсет заявив, що Дональд Трамп змінив правила гри.

Піт Хегсет заявив, що Трамп натиснув на Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Головні тези:

Трамп натиснув на Путіна і створив умови для мирного врегулювання

І РФ, і Україна повинні будуть піти на поступки, які нікому не сподобаються

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що президент США Дональд Трамп створив умови для можливої мирної угоди щодо України з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. Однак будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений.

Глава Пентагону впевнений, що Путін не погодився б на зустріч, якби не відчув тиску.

"Трамп уже змінив правила гри. Він створив умови для можливого мирного врегулювання, яке було його метою від самого початку", - сказав Гегсет в ефірі Fox News.

За його словами, на етапі переговорів може бути і, ймовірно, буде обмін територіями.

"Будуть поступки, якими ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і зможе це зробити, то це Трамп", - констатував Гегсет.

Зазначимо, 11 серпня президент США Дональд Трамп дав пресконференцію в Білому домі і зробив низку заяв щодо мирного процесу в Україні. Детальніше читайте в матеріалі: Зустріч Зеленського і Путіна та повернення територій: Трамп зробив низку заяв.

Путін не шукає миру - ISW

Керівник Групи з питань Росії та геопросторової розвідки Інституту вивчення війни (ISW) Джордж Баррос прокоментував очікування щодо саміту за участю Трампа і Путіна, який заплановано на 15 серпня.

"Путін не продемонстрував бажання йти на компроміс щодо своїх військових цілей. Я не думаю, що це зміниться на саміті в п'ятницю", - сказав він.

Єксперт наголосив, що Сполучені Штати володіють величезною силою та важелями впливу і можуть домогтися результату, якщо застосують їх повною мірою. Утім, поки що США цього не зробили.

Переговори на Алясці - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп анонсував, що 15 серпня на Алясці він зустрінеться з главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою їхніх переговорів буде війна в Україні.

Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок. Це місто Анкоридж.

На переговорах із Росією США діятимуть із позиції сили, і врешті-решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни. Таку думку озвучила посол України в США Оксана Маркарова.

11 серпня Трамп під час спілкування з журналістами заявив про "візит до Росії", щоб провести зустріч із Путіним. Не виключено, що Трамп обмовився.

