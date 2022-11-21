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У відповідь Ірану і Росії: Ізраїль може дати Україні високотехнологічні ракети

21 листопада 2022, 13:59

Якщо Іран налагодить поставки балістичних ракет власного виробництва до РФ, то Ізраїль дасть подібну зброю Україні.

Ракета, Эяль Хулата
Ізраїль може дати Україні високотехнологічні ракети/ Reuters, Twitter Jake Sullivan

Ізраїль може передати Україні високотехнологічні ракети, якщо Іран надасть країні-агресорці Росії балістичні ракети.

Про це заявив радник з національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата на форумі в Бахрейні. Його слова процитував ізраїльський 9 канал із посиланням на медіакорпорацію Кан. Проте він не уточнив, чи йдеться про ракети саме ізраїльського виробництва.

Хулат зазначив, що Україні можуть надати "високоточні балістичні ракети". Такі поставки можуть стати відповіддю на постачання подібних іранських ракет до Росії, якщо такі поставки почнуться.

У той же час власні джерела Кан в Міністерстві закордонних справ Ізраїлю розповіли, що Ізраїль попередив Росію про засудження використання країною-агресоркою іранських безпілотників проти України. Цей протест передали дипломати країни заступнику очільника МЗС РФ Михайлу Богданову.

Раніше у пентагоні заявили, що країна-агресорка Росія посилює ракетні обстріли українських територій частково для того, щоб виснажити запаси української протиповітряної оборони. У Кремлі думають, що якщо вони зможуть змусити Київ використати "всі свої вкрай необхідні запаси" ППО, то їм вдасться перетягнути на себе домінування у небі над Україною.

Військовий експерт Олег Жданов назвав дві ймовірні причини, через які Україна ще досі не отримала від західних партнерів далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, у Заходу немає гарантій, що ці ракети потім не полетять на Москву. Друга причина у тому, що Україна і так "перемелює" російську армію.

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