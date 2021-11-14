В Україні "злетіли" ціни на житло

Житло знову подорожчало / УНІАН

Пандемія коронавірусу відбилася на всіх сферах життя людство. А чергове посилення карантину негативно позначилося на ринку вторинного житла і знизило попит на нього на 17-20%.

Зокрема, з середини вересня і в жовтні на 10-15% скоротилася кількість потенційних покупців. При цьому утворилася цікава тенденція, найменше це зниження спостерігається в попиті на квартири до 50 квадратних метрів в будинках радянської забудови - до 5-7%.

"Листопадове скорочення угод в найбільших облцентрах України навряд чи призведе до істотного зниження цін. У 70% квартир, виставлених на продаж, ціни залишатимуться стабільними. У 20% квартир можливе збільшення їх вартості в межах 3-5%, а ситуативне зниження цін - до 3% - прогнозується лише у 10% об'єктів, які за своїми характеристиками не викликають значної зацікавленості у покупців", - розповів у коментарі сайту UBR.ua голова Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АСНУ) Юрій Піта.

читайте такожСтало відомо, які країни і коли першими вийдуть з пандемії: в чому їх "родзинка"І якщо, після закінчення карантинних обмежень попит на" вторинку", за прогнозами експерта, знову зросте, то для ринку первинного житла - ні.

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"На відміну від первинного ринку, де стабілізація попиту і пропозиції настане в лютому 2022 року, на вторинному ринку житла вже до кінця поточного року слід очікувати майже повної реалізації відстрочених на час нових обмежень угод. Однак передумов для економічно обґрунтованого зростання цін зараз немає - вартість 90% виставлених на продаж об'єктів буде залишатися на рівні вересневих показників", - резюмував глава АСНУ.

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