В Україні злетіли ціни на молочку: в чому причина

Вартість сировини вище, ніж в Європі.
В Україні зросли ціни на молочку. Зокрема, за останні п'ять місяців вони піднялися на 16%.
Як йдеться у "Сніданку з 1+1", українські ціни на молочні продукти суттєво перевищують показники країн ЄС.
Наприклад, в Угорщині, Латвії, Словаччині та Польщі молоко коштує 32-33 євро за 100 кг. А в Україні - від 35 до 41 євро.
Експерти це пов'язують з відсутністю державної підтримки розвитку молочної галузі, а також низькою купівельною спроможністю населення і дешевого імпорту.
Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах злетіли ціни на сало. Зараз воно коштує 185 гривень за кілограм. Таким чином воно зросло в ціні за місяць на 40 грн.
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Автор: Уляна Виноградова