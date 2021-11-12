В Україні злетіли ціни на молочку: в чому причина

Молоко в Україні дорожче, ніж в Європі / ua.depositphotos.com

В Україні зросли ціни на молочку. Зокрема, за останні п'ять місяців вони піднялися на 16%.

Як йдеться у "Сніданку з 1+1", українські ціни на молочні продукти суттєво перевищують показники країн ЄС.

Наприклад, в Угорщині, Латвії, Словаччині та Польщі молоко коштує 32-33 євро за 100 кг. А в Україні - від 35 до 41 євро.

Експерти це пов'язують з відсутністю державної підтримки розвитку молочної галузі, а також низькою купівельною спроможністю населення і дешевого імпорту.

Нагадаємо, на українських ринках і в магазинах злетіли ціни на сало. Зараз воно коштує 185 гривень за кілограм. Таким чином воно зросло в ціні за місяць на 40 грн.

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