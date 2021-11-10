Понад 180 гривень за кг: в Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт українців

Середня ціна на домашнє сало в супермаркетах становить 134 гривні.
В Україні ціни на сало досягли рекордної позначки. Станом на 10 листопада вартість сала становить 186,41 грн/кг. Це на 40 гривень дорожче, ніж у серпні.
За даними експертів, нинішня ціна сала є найвищою за останні роки. Помітний стрибок у ціні на сало зафіксували ще в жовтні. Тоді воно подорожчало на 13%, а вже в листопаді ціна зросла ще на 11%.
Водночас вартість домашнього сала зростає не такими темпами - 134,5 грн/кг.
Середня ціна на домашнє сало в супермаркетах становить 134 гривні, солоного сала – 183,45 гривень за кілограм.
Аналітики вважають, що на таке зростання вплинуло зниження цін на свиней забійних кондицій.
Експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно розповіла, що в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.
Причини подорожчання сала в Україні
- зростання собівартості вирощування свиней,
- підвищення цін на зернові для їх корму,
- високі тарифи на електроенергію і газ,
- подорожчання перевезення,
- дешевий імпорт з Європи.
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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.
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