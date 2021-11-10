Понад 180 гривень за кг: в Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт українців

Ціни на сало в Україні / goodfon.ru

В Україні ціни на сало досягли рекордної позначки. Станом на 10 листопада вартість сала становить 186,41 грн/кг. Це на 40 гривень дорожче, ніж у серпні.

За даними експертів, нинішня ціна сала є найвищою за останні роки. Помітний стрибок у ціні на сало зафіксували ще в жовтні. Тоді воно подорожчало на 13%, а вже в листопаді ціна зросла ще на 11%.

Водночас вартість домашнього сала зростає не такими темпами - 134,5 грн/кг.

Середня ціна на домашнє сало в супермаркетах становить 134 гривні, солоного сала – 183,45 гривень за кілограм.

Аналітики вважають, що на таке зростання вплинуло зниження цін на свиней забійних кондицій.

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Експерт зі свинарства Асоціації тваринників України Ольга Махно розповіла, що в Україні в домогосподарствах дуже багато поголів'я було вирізано через неприбутковість такого виду бізнесу.

Причини подорожчання сала в Україні

зростання собівартості вирощування свиней,

підвищення цін на зернові для їх корму,

високі тарифи на електроенергію і газ,

подорожчання перевезення,

дешевий імпорт з Європи.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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