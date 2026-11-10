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Мирні переговори поновлюються: на які поступки готові Київ та Москва - BBC

Анна Ярославська
10 листопада 2026, 06:57
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Американський посадовець пояснив, чому територіальне питання не вирішать без нової архітектури безпеки.
Мирні переговори поновлюються: на які поступки готові Київ та Москва - BBC
Переговори в Абу-Дабі відбудуться 10-11 листопада / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, t.me/umerov_rustem

Про що пише BBC:

  • Сторони кулуарно допускають компроміс щодо сходу України
  • Територіальне питання прив'язали до архітектури безпеки
  • США пропонують відновити Раду НАТО-Росія

Москва та Київ за лаштунками демонструють "певну гнучкість" у питанні, хто контролюватиме східні регіони України після війни. Таку оцінку американські посадовці дали напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які відбудуться 10-11 листопада.

Про це з посиланням на американських чиновників повідомляє BBC. Це перші з лютого тристоронні переговори, спрямовані на припинення війни, яку розв'язала країна-агресорка Росія.

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Американську делегацію представлятимуть зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і спецпосланець з питань миру Стів Віткофф. За словами Кушнера, переговори зосередяться на "повоєнних питаннях безпеки", які турбують і Росію, і Україну.

Як зазначає BBC, публічно жодна зі сторін не пішла на поступки. Втім американський посадовець припустив, що це лише офіційна позиція, а "в приватному порядку" Москва і Київ продемонстрували "певну гнучкість".

Хто такий Джаред Кушнер
Хто такий Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Що пов'язує Донбас і архітектуру безпеки

Водночас співрозмовник BBC визнав, що територіальне питання не вирішуватимуть окремо від обговорення нової "архітектури безпеки". На його думку, ці теми можна закрити лише разом.

"Вони не вирішать донецьке питання і територіальне питання, доки не знатимуть, якою буде архітектура безпеки після війни. І майте на увазі, що ми не зможемо остаточно погодити одне без іншого", - сказав американський посадовець.

Для України повоєнна архітектура безпеки може передбачати гарантії, що союзники прийдуть їй на допомогу в разі нового нападу. Для Росії це може бути давньою амбіцією домогтися відступу НАТО зі Східної Європи, що непокоїть європейців.

Відновлення Ради НАТО-Росія і роль Європи

Запропонована рамкова угода передбачає консультації з питань безпеки, канали зв'язку в кризових ситуаціях і "взаємні заходи з деескалації". Посадовці також висунули ідею відновити роботу Ради НАТО-Росія, діяльність якої з 2022 року фактично призупинена.

За даними BBC, США запропонують перейти до багатостороннього формату і залучити до обговорення європейців. Американський чиновник визнав, що в росіян є "негативний досвід спілкування з європейцями".

"Сподіваємося, що нам вдасться залучити до цього процесу росіян", - сказав чиновник.

В Абу-Дабі, як повідомляла Європейська правда, будуть присутні представники Єврокомісії, Європейської ради, Німеччини, Франції та Великої Британії на рівні радників з питань безпеки. НАТО представлятиме керівник апарату генсека Альянсу Джеффрі ван Леувен.

Чи можливий компроміс на переговорах в Абу-Дабі?

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду ще перед попереднім раундом переговорів в Абу-Дабі наголошував, що головною перешкодою залишаються гарантії безпеки.

"Єдине принципове й проблемне питання - гарантії", - наголосив фахівець.

На думку експерта, обіцянки без реального механізму виконання мало що важать для України.

"Тому всі розмови про "прописані плани", "гарантії безпеки" й подібне - на жаль, не про реальність", - пояснив Клочок.

Натомість старший науковий співробітник Гудзонського інституту, колишній американський дипломат Метью Бойз у коментарі Al Jazeera звертає увагу на тактику Кремля за столом переговорів.

"Манера Путіна вести переговори загалом така: вимагати максимум, ескалювати і чекати, поки інші підуть на компроміс", - зазначив він.

За словами Бойза, Москва розраховує здобути дипломатією те, чого не досягла військовим шляхом.

"Путін вважає, що може виграти за столом переговорів те, чого не може виграти на полі бою", - додав експерт.

Переговори в Абу-Дабі - новини

Як писав Главред, Україна та Росія за посередництва США проведуть новий раунд тристоронніх переговорів 10–11 листопада в Абу-Дабі. Планується обговорити домовленості щодо безпеки, деескалації, гуманітарних питань та подальших кроків на шляху до мирного врегулювання.

Центральним питанням зустрічі стане захист України після війни. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо.

Джаред Кушнер окреслив чотири пріоритети США перед зустріччю в ОАЕ. Спецпосланець розкрив план Трампа, який передбачає припинення вогню і гарантії безпеки після війни. Також у списку відновлення економіки України та гуманітарні кроки, зокрема обмін полоненими.

Європейський Союз також домагався місця за столом переговорів. У Брюсселі назвали представників, які поїдуть до Абу-Дабі, серед них Бйорн Зайберт і Анна-Марія Бура. Компанію їм складуть радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії.

Українська сторона не очікує прориву вже під час першої зустрічі. Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія пояснив, чому результату чекають лише від другого раунду. Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові зараз зміцнюють переговорні позиції.

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Про джерело: BBC

Брита́нська телерадіомо́вна корпора́ція (англ. British Broadcasting Corporation, абревіатура BBC) - британська компанія суспільного телерадіомовлення.

За кількістю слухачів найбільша телерадіомовна компанія у світі. У штаті корпорації працює більш ніж 22 000 осіб у всьому світі (зокрема й в Україні), понад 16 000 із яких працюють у державному секторі, пише Вікіпедія.

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