УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопада

12 листопада 2021, 22:55

Ціни на хліб за рік зросли в середньому на 18%, а торти і тістечка стали дорожче на 80%.

Магазин, Продукти
Ціни на продукти в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні в 2021 році щомісяця зростають ціни на продукти харчування. За прогнозами експертів, до кінця листопада в магазинах знову перепишуть цінники.

У зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, ціни на всі продукти споживання зростуть на 15% - 50%.

Відзначається, що ціни на хліб за рік зросли в середньому на 18%, а торти і тістечка стали дорожче на 80%.

Це сталося тому, що на всіх етапах виробництва - від виготовлення борошна до виготовлення кінцевої продукції використовується електрика.

Через подорожчання енергоресурсів було вироблено менше кормів для тварин і свійської птиці.

Реклама

Це призвело до скорочення поголів'я. Відповідно злетіли ціни на яйця і м'ясо.

Протягом року свинина подорожчала на 4%, курятина - на 6%, яловичина - на 12%. Яйця стали дорожчими на 8%.

читайте такожПонад 180 гривень за кг: в Україні злетіли ціни на найпопулярніший продукт українців

Ціни на овочі, які вирощують у теплицях, також зростали зі зростанням енергоресурсів. Імовірно, перед Новим роком, враховуючи попит, зростання цін, ймовірно, прискориться.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також:

viber
продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопада». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуПрикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в біду Прикмети на 11 листопада: що не можна робити в день Анастасії і як не потрапити в бідуПрикмети на 11 листопада: що не можна робити в день Анастасії і як не потрапити в біду Ціни на мед в Україні злетіли до максимальної вартостіЦіни на мед в Україні злетіли до максимальної вартості Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову
00:19

Гороскоп на сьогодні 13 листопада 2021: у Скорпіонів небезпечний день, у Терезів - удача в любові

00:03

Як доглядати за волоссям в осінньо-зимовий сезон: розповідають експерти

12 листопада, п'ятниця
23:55

"Вже не мучиться": Козловський розповів, як намагався врятувати свого батька

23:54

Чи можна повністю відмовитися від хліба - відповідь лікаря

23:30

Холостячка Огневич в мереживній білизні показала, що втратили чоловіки, які вилетіли з проекту

Реклама
23:25

Арахамія розповів, чи позбавлять Разумкова мандатаВідео

22:57

Скандальне видання Kyiv Post знову відкриють, журналісти скаржаться на власника

22:55

Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопадаВідео

22:20

У МОЗ розповіли, які препарати можна змішувати при бустерній вакцинації

21:52

У справі ДТП з "мажором" на Infiniti в Харкові з'явилися нові резонансні деталіВідео

21:24

В Україні зріс вилов риби: якої та скільки спіймали

21:08

Ожеледь, снігопад та мороз: в Україну йде небезпечний антициклонВідео

21:02

Загроза просування військ РФ вглиб України: експерт пояснив, чого домагаються в КремліВідео

21:00

У Білорусі розбилися російські десантники

20:52

Резонансна ДТП з дітьми в Харкові: водія-наркомана заарештували під заставу в 340 тисяч гривеньВідео

20:16

Різко збільшився живіт: у Львові медики видалили у 14-річної дівчини гігантську пухлину

20:02

Немає сенсу робити бустерне щеплення, коли люди чекають на першу дозу - ВООЗ

19:51

Фінансовий гороскоп на тиждень 15-21 листопада: збитки, несподіваний приз або впливовий покровительВідео

19:37

У Києві вантажівка розчавила літню жінку

19:29

"Плато настало": Шмигаль прогнозує спад захворюваності на коронавірус в УкраїніВідео

Реклама
19:20

Дивна витівка у Міністерстві оборониПогляд

19:03

Українські ТЕС екстрено переводять на газ заради економії вугілляВідео

19:02

Загострення ситуації: війська Путіна проводять позапланові навчання біля Польщі та ЛитвиВідео

19:00

Віталій Портников. США попереджають про напад на УкраїнуВідеоблоги

18:35

У Дніпрі жінка з важким захворюванням стала мамою в 15-й разВідео

18:33

Українці масово купують неефективні ліки - список

18:33

Чорна п'ятниця 2021: коли, як не витратити більше і убезпечити покупки

18:32

У Чернівцях жінка заблокувала проїзд швидкої з "важкою" хворою та бурно облаяла медиківВідео

18:31

Зірка Сватів знялася в незвичайному ретро-образі: "Бурда-1988 рік"

18:20

Новий рік у "червоній" зоні: Кузін оцінив шанси послаблення карантину на свята в Україні

18:19

Пенсії злетять на 1,5 тисячі: кому чекати підвищенняВідео

18:08

Українська армія на Донбасі несе втрати через атаку бойовиків

17:45

Вихідні на Новий рік 2022: як і скільки відпочиватимуть в Україні

17:29

Марафон гумористичних прем’єр: телеканал 1+1 презентує новий Вечірній Квартал та Жіночий Квартал

17:24

Уже 15 країн ЄС залишили відкритими кордони для українців: які умовиВідео

16:59

Ексміністру енергетики Демчишину вручили підозру за контрабанду вугілля з ОРДЛОВідео

16:57

Каньє Уест порівняв себе з президентом Росії: "Я як молодий Путін!"

16:56

У ЗСУ назвали число російських військових на ДонбасіВідео

16:53

1 мільйон українців вважають, що вакцина зробить їх мутантами - результати опитуванняВідео

16:32

З "Дії" зникла функція видалення COVID-сертифікатаа: як тепер оновити його після повної вакцинації

Реклама
16:28

На Тернопільщині загадково помер місячний малюк: медики не змогли зупинити кров з носаВідео

16:17

В Україні 800 тисяч людей купили фальшиві сертифікати про вакцинацію-дослідженняВідео

16:17

У моду на зиму 2021-22 повернулося незвичайне фарбування волосся у стилі 90-хФото

16:03

Скільки діє імунітет проти COVID-19 після вакцинації - відповідь МОЗ

15:39

"Урочисто присягаю не затівати нічого доброго!": фільми про Гаррі Поттера отримають продовження

15:35

Резонансна ДТП у Харкові: водій був під наркотикамиВідео

15:33

Прийшла з п'янки та залишила в колясці: 21-річна мати повідомила про смерть 4-місячної дитини

15:32

Синоптики назвали дату похолодання в Україні та приходу нового антициклонуВідео

15:31

Україна імпортуватиме газ з Європи у разі виникнення дефіцитуВідео

15:14

На Прикарпатті горе-підривник "замінував" ТЕС, бо його не пустили на екскурсіюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти