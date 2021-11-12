Ціни злетять до 50%: які продукти харчування подорожчають до кінця листопада

Ціни на продукти в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні в 2021 році щомісяця зростають ціни на продукти харчування. За прогнозами експертів, до кінця листопада в магазинах знову перепишуть цінники.

У зв'язку з подорожчанням енергоносіїв, ціни на всі продукти споживання зростуть на 15% - 50%.

Відзначається, що ціни на хліб за рік зросли в середньому на 18%, а торти і тістечка стали дорожче на 80%.

Це сталося тому, що на всіх етапах виробництва - від виготовлення борошна до виготовлення кінцевої продукції використовується електрика.

Через подорожчання енергоресурсів було вироблено менше кормів для тварин і свійської птиці.

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Це призвело до скорочення поголів'я. Відповідно злетіли ціни на яйця і м'ясо.

Протягом року свинина подорожчала на 4%, курятина - на 6%, яловичина - на 12%. Яйця стали дорожчими на 8%.

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Ціни на овочі, які вирощують у теплицях, також зростали зі зростанням енергоресурсів. Імовірно, перед Новим роком, враховуючи попит, зростання цін, ймовірно, прискориться.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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