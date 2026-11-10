"РФ має погодитися": у США зробили заяву про формат захисту України після війни

Держсекретар США допустив, що зобов'язання перед Києвом можуть оформити окремим договором, але детально цю ідею ще не обговорювали.

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Гарантії для України без згоди Москви не спрацюють - Рубіо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/MarcoRubio

Головне із заяви Рубіо:

Гарантії для України мають влаштувати й Росію

США обговорюють аналоги статей 4 і 5 НАТО

Окремий договір можливий, але його ще не опрацювали

Гарантії безпеки для України після війни мають бути такими, на які погодиться і країна-агресорка Росія, інакше вони не працюватимуть. Так у США відповіли на питання про захист Києва за зразком статей 4 і 5 Північноатлантичного договору напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами, яке транслював DRM News на YouTube. Він підтвердив, що питання гарантій обговорюється, але остаточного рішення щодо їхнього формату Вашингтон поки не ухвалив.

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За словами Рубіо, конкретного фінального плану щодо того, як мають виглядати гарантії, немає. Водночас сторони вже розглядали кілька варіантів, повідомляє Kyiv Independent.

"Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту", - сказав Рубіо.

Держсекретар назвав безпеку України після війни важливою умовою для припинення бойових дій. Проте майбутній механізм, за його словами, має враховувати позицію не лише Києва, а й Москви.

"Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути щось, на що погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати", - заявив держсекретар.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи можуть США закріпити гарантії окремим договором?

Журналісти окремо запитали, чи готові Сполучені Штати зафіксувати зобов'язання щодо безпеки України в спеціальному міжнародному договорі.

"Потенційно, так", - відповів Рубіо.

Водночас він уточнив, що можливість укладення такого документа детально ще не розглядали. Держсекретар також звернув увагу на складність ратифікації міжнародних договорів у нинішніх умовах.

Марко Рубіо - хто він / Інфографіка: Главред

​Раніше видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації США писало, що Вашингтон планує офіційно запитати Москву, чи погодиться вона на гарантії безпеки для України в межах можливої мирної угоди.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Тристоронні переговори України, США та Росії пройдуть в Абу-Дабі 10-11 листопада. Американську сторону представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер, українську делегацію очолює Рустем Умєров, до російської входять Володимир Мединський, Михайло Галузін та Ігор Костюков.

Євросоюз направить до ОАЕ спільну команду з двох посадовців. У Кремлі ж заявляли, що європейців за столом переговорів не буде.

Радник Трампа Джаред Кушнер заявив, що президент США налаштований покласти край війні, а зустріч в Абу-Дабі має стати першим із низки кроків. Напередодні він обговорив з партнерами з України, ЄС і НАТО європейську безпеку.

За даними Politico, вже в перший день переговорів США можуть офіційно запитати Росію про згоду на гарантії для України за зразком статей 4 і 5 НАТО. Видання вважає підтримку такої ідеї в Кремлі малоймовірною.

Китай на засіданні Радбезу ООН підтримав переговори в Абу-Дабі та назвав три умови для врегулювання - деескалацію, компроміси та усунення першопричин конфлікту.

Чи заважатиме внутрішня криза в США мирним переговорам?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що внутрішньополітичні скандали у Вашингтоні можуть відволікати Білий дім від української теми.

"Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив експерт.

Попри це, на думку Фесенка, Києву не варто відмовлятися від роботи з американським лідером.

"Нам потрібно продовжувати співпрацю з президентом США", - підкреслив політолог.

Чому ідея згоди Росії на гарантії викликає критику?

Президент Saratoga Foundation, стратег з питань Росії Глен Говард у коментарі Радіо Свобода поставив під сумнів саму логіку, за якої Москва отримує вплив на безпекову архітектуру Європи. Так він відреагував на план Білого дому щодо ширшої системи європейської безпеки.

"Відколи це Росія має право голосу щодо майбутнього НАТО і демонтажу східного флангу?", - заявив Говард.

Гарантії безпеки для України - новини

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі в ОАЕ Рубіо вже говорив про повоєнну безпеку України. За його словами, саме захист України після війни стане центральним питанням раунду в Абу-Дабі. Держсекретар визнав, що Трампу доповіли лише про початкові пропозиції щодо повоєнної архітектури безпеки.

Європейський Союз також долучається до процесу. У Брюсселі вирішили направити до ОАЕ двох посадовців ЄС, зокрема представника Єврокомісії Бйорна Зайберта. Другою учасницею стане головна радниця президента Європейської ради.

В Україні від раунду не чекають швидкого результату. Кирило Буданов заявив, що не очікує від зустрічі в Абу-Дабі суттєвого прориву. За його словами, ці переговори не будуть фінальними, але сторони мають обговорити готовність завершити війну.

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Про джерело: DRM News DRM News - медіа, яке публікує термінові новини та аналізує події у міжнародній спільноті, шоу-бізнесі, спорті на фінансових ринках, тощо.

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