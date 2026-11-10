Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"РФ має погодитися": у США зробили заяву про формат захисту України після війни

Анна Ярославська
10 листопада 2026, 07:54
google news Підпишіться
на нас в Google
Держсекретар США допустив, що зобов'язання перед Києвом можуть оформити окремим договором, але детально цю ідею ще не обговорювали.
Гарантії для України без згоди Москви не спрацюють - Рубіо / Колаж: Главред, фото: УНІАН, facebook.com/MarcoRubio

Головне із заяви Рубіо:

  • Гарантії для України мають влаштувати й Росію
  • США обговорюють аналоги статей 4 і 5 НАТО
  • Окремий договір можливий, але його ще не опрацювали

Гарантії безпеки для України після війни мають бути такими, на які погодиться і країна-агресорка Росія, інакше вони не працюватимуть. Так у США відповіли на питання про захист Києва за зразком статей 4 і 5 Північноатлантичного договору напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час спілкування з журналістами, яке транслював DRM News на YouTube. Він підтвердив, що питання гарантій обговорюється, але остаточного рішення щодо їхнього формату Вашингтон поки не ухвалив.

відео дня

За словами Рубіо, конкретного фінального плану щодо того, як мають виглядати гарантії, немає. Водночас сторони вже розглядали кілька варіантів, повідомляє Kyiv Independent.

"Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту", - сказав Рубіо.

Держсекретар назвав безпеку України після війни важливою умовою для припинення бойових дій. Проте майбутній механізм, за його словами, має враховувати позицію не лише Києва, а й Москви.

"Україна повинна буде почуватися в безпеці після війни. І, очевидно, це має бути щось, на що погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати", - заявив держсекретар.

5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Чи можуть США закріпити гарантії окремим договором?

Журналісти окремо запитали, чи готові Сполучені Штати зафіксувати зобов'язання щодо безпеки України в спеціальному міжнародному договорі.

"Потенційно, так", - відповів Рубіо.

Водночас він уточнив, що можливість укладення такого документа детально ще не розглядали. Держсекретар також звернув увагу на складність ратифікації міжнародних договорів у нинішніх умовах.

Марко Рубіо - хто він
Марко Рубіо - хто він / Інфографіка: Главред

​Раніше видання Politico з посиланням на джерела в адміністрації США писало, що Вашингтон планує офіційно запитати Москву, чи погодиться вона на гарантії безпеки для України в межах можливої мирної угоди.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Тристоронні переговори України, США та Росії пройдуть в Абу-Дабі 10-11 листопада. Американську сторону представляють Стів Віткофф і Джаред Кушнер, українську делегацію очолює Рустем Умєров, до російської входять Володимир Мединський, Михайло Галузін та Ігор Костюков.

Євросоюз направить до ОАЕ спільну команду з двох посадовців. У Кремлі ж заявляли, що європейців за столом переговорів не буде.

Радник Трампа Джаред Кушнер заявив, що президент США налаштований покласти край війні, а зустріч в Абу-Дабі має стати першим із низки кроків. Напередодні він обговорив з партнерами з України, ЄС і НАТО європейську безпеку.

За даними Politico, вже в перший день переговорів США можуть офіційно запитати Росію про згоду на гарантії для України за зразком статей 4 і 5 НАТО. Видання вважає підтримку такої ідеї в Кремлі малоймовірною.

Китай на засіданні Радбезу ООН підтримав переговори в Абу-Дабі та назвав три умови для врегулювання - деескалацію, компроміси та усунення першопричин конфлікту.

Чи заважатиме внутрішня криза в США мирним переговорам?

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду зазначив, що внутрішньополітичні скандали у Вашингтоні можуть відволікати Білий дім від української теми.

"Ці внутрішні конфлікти заважатимуть, відволікатимуть Трампа та його адміністрацію, зокрема від теми мирних переговорів", - наголосив експерт.

Попри це, на думку Фесенка, Києву не варто відмовлятися від роботи з американським лідером.

"Нам потрібно продовжувати співпрацю з президентом США", - підкреслив політолог.

Чому ідея згоди Росії на гарантії викликає критику?

Президент Saratoga Foundation, стратег з питань Росії Глен Говард у коментарі Радіо Свобода поставив під сумнів саму логіку, за якої Москва отримує вплив на безпекову архітектуру Європи. Так він відреагував на план Білого дому щодо ширшої системи європейської безпеки.

"Відколи це Росія має право голосу щодо майбутнього НАТО і демонтажу східного флангу?", - заявив Говард.

Гарантії безпеки для України - новини

Як повідомляв Главред, напередодні зустрічі в ОАЕ Рубіо вже говорив про повоєнну безпеку України. За його словами, саме захист України після війни стане центральним питанням раунду в Абу-Дабі. Держсекретар визнав, що Трампу доповіли лише про початкові пропозиції щодо повоєнної архітектури безпеки.

Європейський Союз також долучається до процесу. У Брюсселі вирішили направити до ОАЕ двох посадовців ЄС, зокрема представника Єврокомісії Бйорна Зайберта. Другою учасницею стане головна радниця президента Європейської ради.

В Україні від раунду не чекають швидкого результату. Кирило Буданов заявив, що не очікує від зустрічі в Абу-Дабі суттєвого прориву. За його словами, ці переговори не будуть фінальними, але сторони мають обговорити готовність завершити війну.

Вас може зацікавити:

Про джерело: DRM News

DRM News - медіа, яке публікує термінові новини та аналізує події у міжнародній спільноті, шоу-бізнесі, спорті на фінансових ринках, тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні новини США Марко Рубіо війна Росії та України мирні переговори гарантії безпеки Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В ОАЕ стартували тристоронні переговори: який план завершення війни пропонують США

В ОАЕ стартували тристоронні переговори: який план завершення війни пропонують США

11:23Війна
Що буде із цінами на продукти в Україні: невтішний прогноз до кінця року

Що буде із цінами на продукти в Україні: невтішний прогноз до кінця року

10:31Економіка
Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми

Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми

09:59Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

Україна дала їм славу та гроші, а вони підтримали РФ: хто з російських акторів став на бік Путіна

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

"Повернулася Alyosha": Олена Тополя ухвалила важливе рішення

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці видри за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці видри за 49 с

Тест на IQ: потрібно знайти мавпу серед жирафів у зоопарку за 6 секунд

Тест на IQ: потрібно знайти мавпу серед жирафів у зоопарку за 6 секунд

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

Долар, євро та злотий різко подорожчали: новий курс валют на 10 листопада

Останні новини

11:23

В ОАЕ стартували тристоронні переговори: який план завершення війни пропонують США

11:10

Коли солити м'ясо перед смаженням: чому шефи радять почати за 12 годин

10:51

Турецький хіт, який підкорив понад 100 країн, уперше вийде на українському телебаченні: "Кизиловий шербет" – ексклюзивна прем’єра на Бігуді

10:48

Нацполіція роками закривала наркошопи та отримувала погрози від мафії, але в неї немає такого ж піару, як у НАБУ, - Коберник

10:48

"Навіть запах важливий": Світлана Білоножко розкрила вимоги до нового обранця

Провал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по ІрануПровал Трампа на виборах: Золотарьов – про наслідки для України та ядерний удар по Ірану
10:46

"Особи встановлені": дружина Буданова розповіла про винних у своєму отруєнні

10:43

Більшість робить серйозну помилку під час опалювального сезону: до чого тут вікнаВідео

10:34

"Тато на бенкеті взяв мікрофон": Кіркоров жорстко зганьбився на концерті в Тюмені

10:31

Що буде із цінами на продукти в Україні: невтішний прогноз до кінця року

Реклама
10:06

Монатик задумався про переїзд родини з Києва: що його турбує

10:01

Органи відмовили: помер відомий російський співак-пропагандист

09:59

Переговори в Абу-Дабі почались: Умєров назвав основні теми

09:15

Хитрість із картою України: Путіну хочуть "намалювати" перемогу - The Economist

09:01

Донбас і НАТО на кону: чого очікувати від переговорів між Україною, РФ та США в ОАЕ

08:36

Історична зустріч трьох лідерів під загрозою - чому саміт може зірватися

08:17

Ялинка з дерева своїми руками за вихідні: 10 стильних ідей за нуль гривеньВідео

08:01

Путін і переговори: Андрусів пояснив, чого чекатиПогляд

08:00

Трамп заявив, що Україна та РФ хочуть закінчити війну: "Обидві сторони втомилися"

07:54

"РФ має погодитися": у США зробили заяву про формат захисту України після війни

06:57

Мирні переговори поновлюються: на які поступки готові Київ та Москва - BBC

Реклама
06:43

У РФ лунають вибухи біля заводу, де ремонтують Іл-76 і Іл-78: що відомо про атаку

04:44

Не салат, а справжній хіт святкового столу: як приготувати брускети "Цезар"

04:13

Сосна, ялиця чи кедр : як прикрасити дім до Різдва зрізаними гілками

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці видри за 49 с

03:00

Доленосний поворот: три знаки зодіаку опиняться за крок до великої удачі

02:36

Тест на IQ: потрібно знайти мавпу серед жирафів у зоопарку за 6 секунд

01:15

Неймовірна загадка приголомшила астрономів: дивний об’єкт кинув виклик науці

09 листопада, понеділок
23:45

Росія готує новий масштабний обстріл: Жданов назвав небезпечні дати та цілі

23:04

РФ хоче роз'єднати Україну по Дніпру: Зеленський розкрив задум Москви

22:55

Головний секрет листопадової посадки: коли дерева приживаються найкращеВідео

22:39

Засохлі однорічники на клумбі: коли їх не варто прибирати до весниВідео

22:34

Україна та РФ готові до компромісу щодо територій: Reuters дізнався подробиці

22:32

Що повісити на вікна до Нового року: 15 ефектних варіантів без свердління

22:30

Led Zeppelin встановили рекорд: хіт 1970 року набрав мільярд прослуховуваньВідео

22:02

Перший раунд переговорів із РФ не обіцяє прориву: Арахамія пояснив чому

21:57

Зустріч Зеленського та Путіна: Мельник розкрив, де можуть відбутися переговори

21:23

Рахунки за електроенергію помітно зменшаться: прості хитрощі окупляться з лишкомВідео

21:19

Справа "Карфаген" може виявитися набагато масштабнішою: у НАБУ зробили заяву

20:47

Сталося горе: дочка Сінді Кроуфорд відреагувала на смерть брата

20:47

Без грошей для України не буде бюджету - який ультиматум Мерц поставив ЄС

Реклама
20:29

Українців попередили про нові графіки: коли слід очікувати відключень 10 листопада

20:21

Метеозалежним приготуватися: якою буде магнітна активність 10–11 листопада

20:07

Без перемир’я: що насправді обговорюватимуть Україна та РФ в Абу-Дабі

19:50

Секрет теплого будинку: одна хитрість помітно покращить роботу радіаторівВідео

19:37

Швидкі закуски на Новий рік: три святкові ідеї, які готуються за 15 хвилин

19:26

Чотири цілі перед переговорами в Абу-Дабі - Кушнер розкрив план Трампа

19:17

Навіщо вішати старі колготи на вікна: простий трюк для економії тепла

19:10

628 тіл за 1 км²: Коваленко розкрив ціну наступу РФ на початку листопадаПогляд

18:31

Праска вкрилася чорним нагаром: простий кухонний засіб допоможе її очистити

18:29

Рисова вода для рослин: чим корисна і чому не замінить добрива

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти