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Ціна на важливий для українців продукт різко злетять

11 листопада 2021, 20:29

Українські фермери активно продають залишки врожаю картоплі, який не можна довго зберігати.

картопля
Ціни на картоплю в Україні / pixabay

В Україні ціни на картоплю в листопаді можуть злетіти. Зокрема, зараз ціна продукту поки не стабільна.

За словами директора насіннєвої компанії Агріко Україна Миколи Гордійчука, через спекотну погоду в країні продаватимуть багато дрібних і нетоварних бульб, пише Agrotrend.

Крім того, він зазначив, що ціна стабілізується тільки в листопаді.

Також фахівець додав, що на півночі України, де вирощувалися середньопізні та пізні сорти, довго стояла спека і не було опадів. У той же час на заході ситуація краща, але в інших областях поки "картина виглядає сумно".

"За ранніми сортами, які люблять вирощувати на півдні, своя специфіка сезону. Південь досі щедро поливає дощами, тому тут на посівах картоплі були проблеми з хворобами. Багато уражених картоплі, грибних хвороб і бактеріозів", – сказав Гордійчук.

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За його словами, українські фермери активно продають залишки врожаю картоплі, який не можна довго зберігати. Саме це призвело до різкого зниження цін на картоплю.

Коли ці запаси будуть розпродані, ціни знову поповзуть вгору. Картопля в Україні може подорожчати вже в листопаді, коли почнуться заморозки.

Експерти також відзначають, що низькі ціни на картоплю в Україні можуть привести до того, що оптовики будуть скуповувати великі партії продукції і відправляти в Росію через Білорусь. На внутрішньому ринку в РФ картопля коштує дорожче в 2,5 рази, ніж в Україні. Це теж може спровокувати стрибок цін на картоплю для українських споживачів.

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За останній тиждень жовтня 2021 року картопля в Україні подешевшала на 17%.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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