Ціни на мед в Україні злетіли до максимальної вартості

Ціни на мед в Україні / pixabay

Ціни на мед в Україні в 2021 році за останні кілька років злетіли до максимуму. Зокрема, для виробників вартість становить до 60 гривень за кілограм.

За словами експерта Вадима Паньковського, причиною зростання ціни є дії посередників у заготівлі продукту.

Крім того, був період, коли ціна на мед для виробників становила майже 2,2 долара за кілограм. Зокрема, це сталося через неадекватну поведінку посередників у заготівлі. А минулого року їм вдалося отримати комісію за свою роботу – по 10 гривень за кілограм.

Також минулорічний сезон закінчився в нуль у зв'язку з високими цінами на мед. Тому, продукція, яку пасічники збирали останні 3-4 роки, була реалізована вся.

Відзначається, що в цьому році непоганим був урожай меду з акації і неврожай меду з липи.

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Корисні властивості меду

Мед використовують як загальнозміцнюючий, тонізуючий, відновний сили засіб. Його застосовують для лікування ран і опіків, при захворюваннях серцево-судинної системи, нирок, печінки жовчних шляхів, шлунково-кишкового тракту.

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Оптимально вживати щодня мед по 4 чайні ложки. Найпоширеніші під час застуди - це липовий і квітковий меди. Мед відновлює здоров'я, і виводить слиз з дихальних шляхів. При захворюваннях органів дихальної системи, шлунково-кишкового тракту, при недокрів'ї корисний гречаний мед.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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