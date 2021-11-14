ВООЗ назвала умову закінчення пандемії COVID-19

Пандемія не зникне просто так / Фото Reuters

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли про те, коли можна буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу. Це буде можливо у випадку, якщо система охорони здоров'я не буде перевантажена.

Однак наголошується, що вірус не зникне, а пандемія просто стане ендемією (постійне існування на будь-якій території певного, найчастіше, інфекційного захворювання - ред.).

читайте такожВООЗ заявила про нездатність вакцин зупинити пандемію коронавірусу: названо єдиний вихід"Ми повинні навчитися жити з вірусом. Як тільки наша система охорони здоров'я не буде переповнена госпіталізаціями та смертями від COVID-19, тобто вона зможе надавати послуги, що надаються раніше, пандемія, можливо, стане ендемією. І це не драма. Це як грип, від якого люди також вакцинуються", - розповів в інтерв'ю "La Vanguardia"директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

Крім того, він зазначив, що в Європі ситуація з коронавірусом на даний момент погіршується. І головною причиною такої негативної тенденції є мало кількість вакцинованих.

Також він акцентував, що подолати пандемію допоможе боротьба з фейками про щеплення.

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Нагадаємо, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус різко розкритикував широке застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах з низькими доходами люди все ще чекають перший укол вакцини.

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