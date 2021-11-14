Щонайменше 100 грн за літр: ціни на соняшникову олію незабаром неприємно здивують українців

Ціни на соняшникову олію незабаром неприємно здивують українців / УНІАН

Унаслідок подорожчання енергоносіїв незабаром в українських магазинах можна буде зустріти рафіновану соняшникову олію за ціною понад 100 грн за літр, заявив член "Української Ради бізнесу" і власник компанії "Градолія" Станіслав Таршин.

У коментарі UBR.ua він пояснив, що восени природний газ різко подорожчав для підприємств – майже у 2,5 раза. Таким чином, лише через це собівартість виробництва для підприємств олійно-жирової галузі збільшитися на 5-10%.

Крім того, ситуація ускладнюється тиском на собівартість інших складових виробництва – а саме гексанового розчинника і електроенергії, ціна яких зросла майже на 25%.

Додатково до цього гексановий розчинник і Е/Е займають понад 30% в собівартості виробництва для олійно-жирової галузі.

"Також зростають транспортні витрати, матеріали для фасування, запасні частини", – зазначив Таршин.

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Він також висловив думку, що все вказане змушує підприємства підіймати ціни на кінцеву продукцію. За його словами, подорожчання соняшникової олії призведе до втрати українськими виробниками частки світового ринку і зниження обсягів виробництва.

При цьому стратегічно від подорожчання можуть виграти підприємства, які знизять залежність від природного газу завдяки модернізації виробництва.

Раніше йшлося про те, що в Україні соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає. Як кажуть експерти, хоч світові ціни на соняшникову олію знизилися, проте все одно залишаються на високому рівні. "Ціни на пальмову олію залишаються високими. Це найближчим часом буде підтримувати ціни на соєву та соняшникову олію на високому рівні", - пояснили фахівці

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