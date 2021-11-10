Українцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

В Україні зростуть ціни на сигарети / Reuters

Найближчим часом в Україні варто очікувати підвищення цін на сигарети. Вартість пачки істотно зросте.

Очікується, що мінімальна вартість пачки зросте мінімум до 50 гривень, йдеться в матеріалі Obozrevatel.

Підвищення цін на сигарети: в чому причина

Відзначається, що мінімальний акциз в ЄС становить не менше 90 євро. Відповідно до зобов'язань України перед ЄС, Київ поступово рухатиметься до цієї позначки.

Разом з тим Євросоюзу це вигідно тим, що таким чином може знизитися рівень контрабанди сигарет, які нелегально везуть з України. Це відбувається через точки безмитної торгівлі в аеропортах і пунктах пропуску на кордоні.

Сигарети оформлюють на пасажирів, потім продаючи всередині країни. Акциз при вивезенні їх з країни не сплачується, на сигарети можуть зробити знижку, тому продавці заробляють на цьому великі гроші.

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Раніше ми писали про те, що за останній рік частка нелегальних сигарет на українському ринку зросла більш ніж удвічі – з 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Втрати державного бюджету через недоотримані податки і акцизи оцінюються в 13,2 млрд.такі результати дослідження Kantar Україна.

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