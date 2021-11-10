УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

10 листопада 2021, 08:58

Відповідно до зобов'язань України перед ЄС, Київ поступово рухатиметься до підвищення акцизу.

сигарета
В Україні зростуть ціни на сигарети / Reuters

Найближчим часом в Україні варто очікувати підвищення цін на сигарети. Вартість пачки істотно зросте.

Очікується, що мінімальна вартість пачки зросте мінімум до 50 гривень, йдеться в матеріалі Obozrevatel.

Підвищення цін на сигарети: в чому причина

Відзначається, що мінімальний акциз в ЄС становить не менше 90 євро. Відповідно до зобов'язань України перед ЄС, Київ поступово рухатиметься до цієї позначки.

Разом з тим Євросоюзу це вигідно тим, що таким чином може знизитися рівень контрабанди сигарет, які нелегально везуть з України. Це відбувається через точки безмитної торгівлі в аеропортах і пунктах пропуску на кордоні.

Сигарети оформлюють на пасажирів, потім продаючи всередині країни. Акциз при вивезенні їх з країни не сплачується, на сигарети можуть зробити знижку, тому продавці заробляють на цьому великі гроші.

Реклама

Раніше ми писали про те, що за останній рік частка нелегальних сигарет на українському ринку зросла більш ніж удвічі – з 3,3 до 7,2 млрд. сигарет. Втрати державного бюджету через недоотримані податки і акцизи оцінюються в 13,2 млрд.такі результати дослідження Kantar Україна.

Читайте ще:

viber
сигареты тютюнові вироби тютюновий ринок новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Українцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Найсмачніший холодець: готувати дуже швидкоНайсмачніший холодець: готувати дуже швидко В Україні вдарить тріскучий мороз на Новий рік і налетить снігопадВ Україні вдарить тріскучий мороз на Новий рік і налетить снігопад Білорусь оголосила Україні демарш і відмовилася від поставок Києву електроенергії - експертБілорусь оголосила Україні демарш і відмовилася від поставок Києву електроенергії - експерт Зеленський скликає термінове засідання РНБОЗеленський скликає термінове засідання РНБО Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуДесятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умову
09:39

Коли ВООЗ оголосить про закінчення пандемії коронавірусу: названо умову

09:35

Скупчення російських військ біля кордону України: у Пентагоні стежать за ситуацієюВідео

09:08

Депресивні стани у підлітків: поради психотерапевта, як уникнути бідиВідео

08:58

Українцям накрутять ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачкаВідео

08:51

Гороскоп на 10 листопада для знаків Зодіаку: Скорпіонам - небезпечний суперник, Стрільцям - віщі сниВідео

Реклама
08:38

Влаштувався в Києві: з'явилися несподівані факти про ката "ДНР" КуликовськогоВідео

08:37

Хартія про партнерство США та України: навіщо США наполягає на оновленні угодиПогляд

08:21

Коронавірус в Україні 10 листопада: понад 23 тисячі нових хворих і 816 смертейВідео

07:54

Захист від мігрантів: Україна перекидає бійців і БПЛА на кордон БілорусіВідео

07:52

Не хотів робити аплікацію: у Житомирі вихователька в садочку вдарила дитину по обличчюВідео

07:10

Мігранти на кордоні з Польщею і удар Кремля руками Лукашенка: експерт назвав сценарій для УкраїниВідео

07:05

У Польщі вважають, що мігранти можуть піти в ЄС через УкраїнуВідео

06:50

Сексуальна і незалежна: астролог спрогнозував фінал проекту Холостячка і долю Злати Огневич

06:42

Дві великі групи мігрантів знесли паркани і прорвалися до Польщі з боку БілорусіВідео

06:09

Російський шлейф: чому Білорусь відмовилася постачати електроенергію УкраїніПогляд

06:01

Головні модні тенденції зима 2021-2022: як одягатися в мороз і холоднечу тепло та красивоФотоВідео

05:40

Смачний кіш з грибами і шпинатом: готувати всього 20 хвилинВідео

05:27

Комаровський пояснив, чому вакцина від коронавірусу існує, а ліків досі немаєВідео

05:09

Як потрібно боротися з випаданням волосся - фахівець пояснила

04:45

10 листопада - Міжнародний день бухгалтерії: душевні привітання і красиві листівки до свята

Реклама
03:48

Експерт пояснив, навіщо Лукашенко затіяв "війну нелегалів" на кордоні з ПольщеюВідео

03:48

10 листопада - Всесвітній день молоді: класні привітання та прикольні картинки

02:43

Астролог назвала щасливчиків, які знайдуть свою любов до кінця 2021 рокуВідео

02:41

Залежність від соцмереж: психолог пояснила, чим вона небезпечна

02:31

Режисер "Гри в кальмара" розповів про продовження популярного серіалу

02:08

Шалена популярність: психолог пояснила, як "чорна сторона" розкрутила Моргенштерна

01:32

Медик розповіла, що буде з організмом при регулярному вживанні цикорію

00:12

Прикмети на 10 листопада: що не можна робити в день Параскеви і як не потрапити в бідуВідео

00:04

Дієтолог назвала продукти, здатні протистояти коронавірусуВідео

09 листопада, вівторок
23:58

Названі найбезпечніші вакцини для вагітнихВідео

23:40

Що потрібно їсти чоловікам для міцної потенції - відповідь фахівця

23:36

Експерт пояснила, чи небезпечно пити воду з кулера

23:27

В Україні суттєво зросли штрафи для власників собак

23:11

Повинні бути в кожному будинку: названо три речі, які принесуть неймовірну удачуВідео

23:01

Комаровський висловився про необхідність бустерного щепленняВідео

22:27

Пограбував і зґвалтував: у Києві чоловік напав і жорстоко познущався над 19-річною дівчиноюВідео

22:25

Десятки тисяч мігрантів з Білорусі і удар у відповідь Варшави: у Польщі поставили Лукашенку умовуВідео

22:23

У Pfizer зізналися, чи потрібно буде колоти вакцину щороку

22:08

В Україні викинули півмільйона доз вакцини AstraZenecaВідео

21:50

Синоптики розповіли, коли в Україні різко похолодає і випаде снігВідео

Реклама
21:19

Чому паливо на АЗС знову стало дорожчатиПогляд

21:05

Кличко відверто висловився щодо дій Путіна

20:54

Загрожує нова небезпека: в Україні з COVID-лікарень почали виписувати пацієнтів з низькою сатурацієюВідео

20:48

У Києві п'яний чоловік відкрив стрілянину прямо посеред вулиці

20:36

У Франції дорікнули РФ і зажадали негайно провести нормандську зустрічВідео

20:26

Частину Києва закрили для водіїв і зробили пішохідною зоною

20:21

У Грузії розповіли подробиці переведення Саакашвілі до тюремної лікарніВідео

20:17

В Україні стався потужнй землетрус: подробиціВідео

19:57

Східний гороскоп 2022: кого зі знаків чекає неймовірна удача в рік Тигра

19:26

ВООЗ не вважає таблетки від COVID-19 альтернативоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти