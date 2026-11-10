У РФ лунають вибухи біля заводу, де ремонтують Іл-76 і Іл-78: що відомо про атаку

OSINT-канали пишуть про ймовірний удар по підприємству в Старій Руссі, яке Сили оборони вже атакували в березні.

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Пролунали вибухи біля заводу, де ремонтують Іл-76 і Іл-78 / Колаж: Главред, фото: flickr

Що сталося:

У Новгородській області РФ уночі пролунала серія вибухів

Ймовірна ціль - авіаремонтний завод у Старій Руссі

Підприємство ремонтує Іл-76, Іл-78 та Л-410

У ніч на 10 листопада в Новгородській області країни-агресорки РФ пролунала серія вибухів. Ймовірною ціллю атаки міг стати 123-й авіаційний ремонтний завод у місті Стара Русса, який ремонтує та модернізує військово-транспортну авіацію Росії, зокрема літаки Іл-76 та Іл-78.

Про вибухи та ймовірну атаку на підприємство повідомив OSINT-канал Exilenova+ в Telegram.

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"У Новгородській області пролунала серія вибухів. Ймовірно Сили Оборони атакували 123-й авіаційний ремонтний завод", - йдеться в повідомленні.

Атака на Новгородську область РФ / Фото: t.me/exilenova_plus

За даними моніторингового ресурсу WarRadar, вибухи прогриміли близько 02:05 за всесвітнім координованим часом, тобто приблизно о 04:05 за київським. Видання Kyiv Independent наголосило, що не змогло одразу верифікувати інформацію про атаку та можливі пошкодження.

Офіційного підтвердження удару від Генштабу ЗСУ станом на ранок 10 листопада поки не було. Даних про те, чи пошкоджено цехи, ангари або авіатехніку на території заводу, поки також немає.

Іл-76 - важкий військово-транспортний літак / Інфографіка: Главред

Що відомо про 123-й авіаремонтний завод?

Підприємство входить до структури держкорпорації Ростех через холдинг Авіаремонт та Об'єднану авіабудівну корпорацію. Завод має власну злітно-посадкову смугу, тож може приймати важкі літаки безпосередньо на своїй території, а після ремонту - проводити їхнє випробування.

За даними порталу Війна і санкції ГУР Міноборони України, завод ремонтує такі літаки:

Іл-76 - важкий військово-транспортний літак, яким російська армія перевозить особовий склад, техніку, озброєння та вантажі;

Іл-78 - літак-заправник для дозаправлення інших літаків у повітрі;

Л-410 - легкий багатоцільовий літак для перевезення людей і вантажів.

Крім того, на заводі ремонтують авіадвигуни Д-30КП та АІ-20, допоміжні силові установки ТГ-16М і повітряні гвинти АВ-68 та АВ-72. Підприємство перебуває під санкціями США, ЄС, Японії, Швейцарії та України.

Чи атакували завод у Старій Руссі раніше?

123-й авіаремонтний завод уже ставав ціллю Сил оборони 17 березня 2026 року. Наступного дня про результати удару повідомив Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, уражено ангар для обслуговування літаків типу Іл-76 та Л-410", - йшлося в повідомленні Генштабу.

Згодом у Генштабі повідомили і про ураження літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який перебував на заводі. Супутникові знімки після тієї атаки показали пробоїни в даху одного з ангарів підприємства.

Навіщо Україна б'є по військових об'єктах у тилу Росії?

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна готується розширювати перелік цілей у РФ.

"Україна готується. Адже ми ще не зачіпали газову інфраструктуру РФ. Це буде окремий виклик для росіян, тому що на газі у них працюють практично всі електростанції", - наголосив фахівець.

За його словами, удари України вже призводять до розпаду єдиного економічного простору Росії.

"Адже вже зараз вводять обмеження на вивезення палива з тих чи інших регіонів і на продаж палива мешканцям інших міст. Все це ми переживали в Радянському Союзі, коли кожна республіка не дозволяла вивозити ресурси зі своєї території", - пояснив Загородній.

Водночас автор LB.ua Кирило Данильченко в колонці для видання звертає увагу, що росіяни розміщують логістичні хаби й авіабази в глибокому тилу, вважаючи їх недосяжними для українських ударів.

"Дистанція 300–450 кілометрів (Борисоглібськ, Маринівка) - це класична оперативна глибина театру воєнних дій. Саме тут, за межами радіуса HIMARS і зони застосування ATACMS, противник розміщує армійські логістичні хаби й бази фронтової авіації (Су-34), помилково вважаючи їх недосяжними", - зазначив він.

Удари по Росії - новини

Як повідомляв Главред, у березні Сили оборони вразили два авіаційні підприємства в Росії. Генштаб ЗСУ тоді розкрив деталі ударів по заводу Авіастар в Ульяновській області та авіаремонтному заводу в Новгородській області. Авіастар входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації і виробляє військово-транспортні літаки Іл-76МД-90А.

Новгородську область безпілотники атакували й раніше. У листопаді 2024 року дрони атакували 13-й арсенал ГРАУ поблизу селища Котово. Там зберігаються снаряди для ствольної артилерії, міни, ракети для РСЗВ та комплексів Іскандер.

Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині РФ. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр натякнув на посилення ударів по Росії.

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Що відомо про літак Іл-76 Іл-76 – радянський важкий військово-транспортний літак, розроблений ОКБ Іллюшина. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування та десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Усі кабіни Іл-76 загерметизовані, що дає можливість перевозити 167 солдатів з особистим оружням або забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи, пише Вікіпедія. 24 січня 2024 року біля Білгородської області розбився військово-транспортний літак Іл-76.

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