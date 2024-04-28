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Військові проходили реабілітацію: розкрито деталі вбивства українців у Німеччині

Олексій Тесля
28 квітня 2024, 21:36
Українські консули уточнюють інформацію про підрозділи, в яких служили загиблі.
Скріншот
У ФРН розслідують убивство українців / Колаж: Главред, Фото: Facebook/polizeimittelfranken, скріншот

У Німеччині вбили двох українців, які були військовослужбовцями і проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

Ідеться про подвійне вбивство, скоєне 27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, де на території місцевого торговельного центру були знайдені двоє громадян України, чоловіки 1987 і 2001 років народження, зі смертельними ножовими пораненнями, йдеться в повідомленні МЗС.

"За попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині. Українські консули уточнюють інформацію про підрозділи, в яких служили загиблі, та встановлюють зв'язок з їхніми рідними", - пишуть українські дипломати.

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Як зазначили в МЗС, міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині ножем убили двох українців. У німецькому місті Мурнау від ножових поранень загинули два українці. Підозрюваний - громадянин країни агресора РФ.

Нагадаємо, у лютому нинішнього року в Німеччині трагічно загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Як повідомила Федерація баскетболу України, український спортсмен загинув у Дюссельдорфі внаслідок нападу.

Трохи пізніше німецька поліція повідомила українське МЗС про затримання нападника, який причетний до вбивства 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це у своєму Facebook повідомив представник українського МЗС Олег Ніколенко.

Що за регіон Верхня Баварія?

Верхня Баварія - один із семи адміністративних округів землі Баварії в Німеччині. Центр розташований у місті Мюнхен, повідомляє "Вікіпедія".

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