Убивство дружини та доньки бійця ЗСУ в Бельгії: шокуюче розкриття злочину

16-річного підлітка спочатку не розглядали як підозрюваного.

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Підліток завдав ножових поранень матері та сестрі / колаж: Главред, фото: vrt.be

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Підліток завдав ножових поранень матері та сестрі

Він постане перед судом у справах неповнолітніх

У вбивстві дружини і доньки українського військового в бельгійському місті Хаасроде зізнався 16-річний син жінки. Про це пише De Standaard, посилаючись на заяву прокуратури.

Зазначається, що 16-річний підліток був у школі під час пожежі і спочатку не розглядався як підозрюваний.

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Однак після п'ятигодинного допиту він зізнався, що завдав ножових поранень матері та сестрі, а потім підпалив будинок.

У неділю він постане перед судом у справах неповнолітніх, і його, ймовірно, спочатку переведуть до закритої установи, пише видання.

Нагадаємо, вранці 6 червня в Гаасроді в будинку священика вбили 46-річну жінку та її 6-річну доньку, після чого приміщення було підпалено. Коли рятувальники прибули на місце, жінка була мертва, але дитина ще була жива, проте незабаром померла.

Сім'я приїхала до Бельгії три роки тому. Після тимчасового перебування в приймальному центрі та в приймаючій сім'ї вони оселилися в старому парафіяльному будинку в Гаасроді два роки тому.

Убивства українців за кордоном:

Як писав Главред, 2024 року в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень. Міністр Дмитро Кулеба доручив тримати справу на особливому контролі та "перебувати в постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, щоб убивця був покараний за всією суворістю закону". Він також висловив подяку німецьким правоохоронцям за оперативне затримання підозрюваного.

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну дочку українського військового. Дівчинку шукали цілий тиждень.

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