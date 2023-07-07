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Дитина залишилася без мами: у Норвегії жорстоко вбили біженку з України

Олексій Тесля
7 липня 2023, 22:47 оновлено 7 липня, 22:50
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У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала.
Норвегія
У Норвегії вбили біженку з України / Tor Farstad (BA), Richard Halland (BA)

Жорстоке вбивство української біженки сталося у Норвегії. У готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України.

У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця, з яким вона проживала, передає норвезьке видання Nettavisen. У неї залишилася дитина.

Українку вбили в місті Берген в готелі Magic Hotel Solheimsviken. Там було місце, де проживали біженці з України. Дитина жила із загиблою, проте невідомо, чи була вона з матір'ю під час вбивства.

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Подробиці вбивства української біженки

Загиблу біженку з України виявили співробітники готелю. Її знайшли в одному з номерів. Медики намагалися врятувати українку, проте вона померла від отриманих травм. У поліції Норвегії відмовилися коментувати, чим саме вбили українку, відзначаючи, що йде розслідування.

Зазначається, що підозрюваний у вбивстві родом з Азербайджану. Саме він був батьком дитини українки. У четвер обвинуваченому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Чоловік свою провину категорично заперечує, проте поліція стверджує, що у них є докази його причетності до розправи.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в притулку для біженців з України в селі Клеркасл в Ірландії стався кривавий інцидент. Там виявили 8-річну українку з численними ножовими пораненнями. Її 40-річна мати лежала поруч без свідомості. Обох у критичному стані доправили до лікарні.

У польському місті Щава Малопольського воєводства трагічно загинув 6-річний хлопчик з України. Дитина випала з балкона пансіонату. Трагедія сталася 23 липня.

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