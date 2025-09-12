Не пустили за кордон: батько вбитої у США українки не зміг попрощатися з донькою

Станіславу Заруцькому ще не виповнилося 60 років, і для нього діє заборона на виїзд.

Станіслав Заруцький не зміг провести доньку в останню путь / Колаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.zarutska

У США вбили молоду біженку з України

Батько загиблої не зміг приїхати на похорон

У вбивстві підозрюють 34-річного американця

У США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. У вбивстві дівчини підозрюють бездомного Декарлоса Брауна-молодшого. Батько загиблої Станіслав Заруцький, не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

Як пише Daily Mail, Станіслав Заруцький був "спустошений", оскільки не зміг попрощатися зі своєю дочкою.

Станіслав та Ірина Заруцькі / Фото: соцмережі

Що відомо про Ірину Заруцьку

Ірина емігрувала до США з матір'ю Анною, братом Богданом і сестрою Валерією. Батько Станіслав залишився в Україні, оскільки йому ще не виповнилося 60 років, і для нього діє заборона на виїзд за кордон.

До повномасштабної війни Станіслав працював будівельником, а мати в Україні була домогосподаркою і захоплювалася рукоділлям та в'язанням гачком.

У некролозі Ірини йдеться, що вона була "обдарованою та пристрасною художницею". Дівчина закінчила в Києві професійний коледж "Синергія" за спеціальністю "Мистецтво та реставрація".

Ірина разом із сім'єю втекла до США від війни / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Ірина дуже любила тварин, часто доглядала за улюбленцями сусідів і мріяла стати ветеринарним лікарем. Також вона за дуже короткий час опанувала англійську мову і добре нею володіла.

Ірина Заруцька / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Дівчина працювала в крамниці одягу та в піцерії, а також була моделлю та співпрацювала з фотографом і візажистом Уляною Козловською.

Ірина Заруцька працювала моделлю / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

В Ірини залишилися батьки Ганна та Станіслав, сестра Валерія, брат Богдан та коханий Стас Нікулиця.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу - її жорстоко зарізали в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Чоловікові інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Браун має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є бездомним. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх звинувачень, зокрема в тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю та погрозах, були зняті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Ірини Заруцької та назвав підозрюваного "твариною, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України". Він також вимагає смертної кари для вбивці.

Сам Декарлос Браун зізнався в причинах нападу своїй сестрі. Він заявив, що дівчина "читала його думки".

Вбивства українців за кордоном

Як писав Главред, жорстоке вбивство української біженки сталося в Норвегії. У готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця.

29 червня в Німеччині знайшли мертвою 32-річну громадянку України та її малолітню доньку (вік 1 рік і 7 місяців). У вбивстві зізнався український підліток. Вбивство сталося в місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).

У Хаасроді (Бельгія) було вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку.

