Не пустили за кордон: батько вбитої у США українки не зміг попрощатися з донькою

Анна Ярославська
12 вересня 2025, 10:12
811
Станіславу Заруцькому ще не виповнилося 60 років, і для нього діє заборона на виїзд.
Ірина Заруцька
Станіслав Заруцький не зміг провести доньку в останню путь / Колаж: Главред, фото: facebook.com/iryna.zarutska

Коротко:

  • У США вбили молоду біженку з України
  • Батько загиблої не зміг приїхати на похорон
  • У вбивстві підозрюють 34-річного американця

У США трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. У вбивстві дівчини підозрюють бездомного Декарлоса Брауна-молодшого. Батько загиблої Станіслав Заруцький, не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

Як пише Daily Mail, Станіслав Заруцький був "спустошений", оскільки не зміг попрощатися зі своєю дочкою.

Станіслав та Ірина Заруцькі
Станіслав та Ірина Заруцькі / Фото: соцмережі

Що відомо про Ірину Заруцьку

Ірина емігрувала до США з матір'ю Анною, братом Богданом і сестрою Валерією. Батько Станіслав залишився в Україні, оскільки йому ще не виповнилося 60 років, і для нього діє заборона на виїзд за кордон.

До повномасштабної війни Станіслав працював будівельником, а мати в Україні була домогосподаркою і захоплювалася рукоділлям та в'язанням гачком.

У некролозі Ірини йдеться, що вона була "обдарованою та пристрасною художницею". Дівчина закінчила в Києві професійний коледж "Синергія" за спеціальністю "Мистецтво та реставрація".

Ірина Заруцька
Ірина разом із сім'єю втекла до США від війни / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Ірина дуже любила тварин, часто доглядала за улюбленцями сусідів і мріяла стати ветеринарним лікарем. Також вона за дуже короткий час опанувала англійську мову і добре нею володіла.

Ірина Заруцька
Ірина Заруцька / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

Дівчина працювала в крамниці одягу та в піцерії, а також була моделлю та співпрацювала з фотографом і візажистом Уляною Козловською.

Ірина Заруцька працювала моделлю
Ірина Заруцька працювала моделлю / Фото: facebook.com/iryna.zarutska

В Ірини залишилися батьки Ганна та Станіслав, сестра Валерія, брат Богдан та коханий Стас Нікулиця.

Що відомо про вбивство Ірини Заруцької

Як писав Главред, увечері 22 серпня в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу - її жорстоко зарізали в приміському поїзді South End у Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Чоловікові інкримінують умисне вбивство першого ступеня.

Decarlos Brown
Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Браун має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є бездомним. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх звинувачень, зокрема в тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю та погрозах, були зняті.

Президент США Дональд Трамп відреагував на вбивство Ірини Заруцької та назвав підозрюваного "твариною, яка жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України". Він також вимагає смертної кари для вбивці.

Сам Декарлос Браун зізнався в причинах нападу своїй сестрі. Він заявив, що дівчина "читала його думки".

Вбивства українців за кордоном

Як писав Главред, жорстоке вбивство української біженки сталося в Норвегії. У готелі для біженців виявили тіло 30-річної громадянки України. У її вбивстві підозрюють 30-річного азербайджанця.

29 червня в Німеччині знайшли мертвою 32-річну громадянку України та її малолітню доньку (вік 1 рік і 7 місяців). У вбивстві зізнався український підліток. Вбивство сталося в місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).

У Хаасроді (Бельгія) було вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США новини України вбивство
"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

11:52Світ
ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

11:04Війна
РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

10:42Україна
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
Реклама
Реклама
Реклама
