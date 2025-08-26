Рус
Приїхала в пошуках нового життя: у США жорстоко вбили молоду українку

Анна Ярославська
26 серпня 2025, 09:36
Дівчина втекла в Америку від війни з Росією.
Ірина Заруцька, Decarlos Brown
Ірину Заруцьку було жорстоко вбито в США/ Колаж: Главред, фото: City of Charlotte police department, gofundme.com

Коротко:

  • У США зарізали біженку з України
  • У вбивстві підозрюється бездомний Декарлос Браун

У США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала до Америки в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня.

Як повідомляє Daily Mail, українка прибула до США нещодавно, тікаючи від війни з Росією. Близькі кажуть, що дівчина "сподівалася на новий початок".

Ірина загинула внаслідок ножових поранень. Тіло виявили о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

Ірина Заруцька
Ірина Заруцька приїхала до США нещодавно / Фото: gofundme.com

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві - це 34-річний Декарлос Браун. Йому висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня. Чоловіка доставили в лікарню з пораненнями, які не загрожують його життю.

Як повідомляють слідчі, Браун має багату кримінальну історію - його неодноразово заарештовували ще з 2011 року. Чоловік є бездомним. За даними The Charlotte Observer, більшість попередніх звинувачень, зокрема у тяжкій крадіжці, пограбуванні зі зброєю та погрозах, були зняті.

Decarlos Brown
Декарлос Браун / Фото: City of Charlotte police department

Що саме призвело до нападу, правоохоронці поки що не розкривають.

На підтримку тітки Заруцької організували збір коштів.

"Це непоправна втрата для її родини. Ми організували цей збір, щоб підтримати Валерію та її близьких у цей болісний час і допомогти їм із непередбачуваними витратами", - йдеться на GoFundMe-сторінці.

Українські біженці в США

У лютому 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила приймання імміграційних заяв від громадян України та держав Латинської Америки на в'їзд до країни.

ЗМІ повідомляли, що Трамп нібито має намір скасувати тимчасовий правовий статус для приблизно 240 000 українців, які втекли від війни з Росією.

Наприкінці липня президент США заявив, що українці, які були змушені тікати від війни, і знайшли притулок у Штатах, зможуть залишатися там легально до закінчення конфлікту.

Убивства українців за кордоном

Як писав Главред, вранці 29 червня в Німеччині знайшли мертвою 32-річну громадянку України та її малолітню доньку (вік 1 рік і 7 місяців). У вбивстві зізнався український підліток. Вбивство сталося в місті Дорстен (федеральна земля Північний Рейн-Вестфалія).

Раніше в Хаасроді (Бельгія) було вбито 46-річну українку та її 6-річну доньку.

Тіла з ножовими пораненнями були знайдені в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

Пізніше в прокуратурі заявили, що у вбивстві дружини і доньки українського військового в бельгійському місті Гаасроде зізнався 16-річний син жінки.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців із ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли та затримали підозрюваного за гарячими слідами. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

