В Україні створили лазерну гармату проти російських дронів - The Atlantic

Віталій Кірсанов
11 лютого 2026, 09:07
Лазерну гармату, що нагадує аматорський телескоп з декількома камерами, встановили на даху пікапа.
В Україні створили лазерну гармату проти дронів
В Україні створили лазерну гармату проти дронів / колаж: Главред, ілюстративне фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Що написано в матеріалі The Atlantic:

  • Зброя поміщається в багажнику автомобіля
  • У ВМС США є аналог під назвою Helios

В Україні розробили лазерну систему Sunray, яка здатна збивати дрони променем. Про це повідомило видання The Atlantic, журналіст якого був присутній під час випробування цієї зброї.

За його словами, зброя поміщається в багажнику автомобіля. Вона не видає жодного шуму і не випромінює світла, навіть червоного променя, який знайомий з фільмів. Як йдеться в статті, лазерну гармату, що нагадує аматорський телескоп з декількома камерами, встановили на даху пікапа.

"Один з інженерів запустив невеликий дрон, і він пролетів за кілька сотень ярдів від нас, зависаючи в прозорому зимовому небі. Лазер обертався, поки його камери стежили за ціллю. Оператор крикнув: "Вогонь!" За лічені секунди дрон почав горіти, немов у нього влучила невидима блискавка, а потім впав на землю вогняною дугою", - описує автор матеріалу роботу системи Sunray.

Видання зазначає, що українська модель - не перша в світі лазерна система озброєння. У ВМС США є аналог під назвою Helios, розроблений компанією Lockheed Martin в рамках контракту на 150 мільйонів доларів, підписаного в 2018 році. Через чотири роки перший лазер Helios встановили на американському есмінці для захисту від ворожих дронів.

Однак українські розробники створили свій лазер приблизно за два роки, витративши кілька мільйонів доларів, і планують продавати його за кілька сотень тисяч.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їх придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. В даний час, пояснює Бескрестов, можливості РЕБ дозволяють прикривати тільки найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ-3 скидають поруч з місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під'їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це викличе вибух.

Бескрестов закликав громадян не наближатися на автомобілі до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Модернізація російської зброї - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань". Російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань-5", здатного нести близько 90 кг вибухівки і долати до 1000 км.

Крім того, війська РФ почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їх руйнівну дію. Експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов зазначив, що сумарна маса бойової частини досягає близько 100 кг.

Нагадаємо, все більше російських дронів Гербера стали траплятися з бойовими частинами всередині. Небезпечна схема, яку почали застосовувати росіяни, активує детонатор під час польоту дрона, через що при ударі він спрацьовує.

Про джерело: The Atlantic

The Atlantic (раніше The Atlantic Monthly) - один з найстаріших і найреспектабельніших літературних журналів США[3]. Заснований в 1857 році в Бостоні. Серед перших співробітників були найвидатніші літератори Нової Англії - Джеймс Расселл Лоуелл, Ральф Уолдо Емерсон, Генрі Лонгфелло, Олівер Венделл Холмс (старший). Виходить 10 разів на рік, раніше був щомісячним[4]. З 2006 року журналом керує Джеймс Беннет. Wikipedia

зброя дрони атака дронів
