Кремль може почати наземне вторгнення: країна НАТО готується до війни з РФ

Анна Ярославська
11 лютого 2026, 09:56
В Осло допускають спробу Росії захопити частину території країни.
Ейрік Крістофферсен
Норвегія готується до можливого вторгнення Росії / Колаж: Главред, фото: Facebook Eirik Kristoffersen

Головні тези:

  • РФ може спробувати захопити частину території Норвегії
  • Можлива мета — захист ядерних об'єктів РФ на Кольському півострові
  • Норвегія готується до традиційного нападу, диверсій та гібридних загроз

Норвегія не виключає ризик російського вторгнення і вже готується до сценарію, за якого Москва спробує захопити частину норвезької території.

Як заявив головнокомандувач Збройних сил країни, генерал Ейрік Крістофферсен, хоча Росія зараз не має на меті повне підкорення Норвегії, контроль над норвезькими територіями може стати для Москви стратегічно необхідним у разі конфлікту з НАТО.

Що може стати метою атаки РФ

В інтерв'ю The Guardian генерал заявив, що Росія може вдатися до наземного вторгнення, щоб убезпечити свій ядерний арсенал, розташований на Кольському півострові поблизу норвезького кордону.

Крістофферсен підкреслив, що ці потужності, включаючи атомні підводні човни і ракети, є єдиним ресурсом РФ, який реально загрожує США.

"Ми не виключаємо такої можливості, адже Росія все ще здатна вдатися до цього для захисту свого ядерного потенціалу і можливостей другого удару. Це той сценарій на крайній півночі, до якого ми готуємося", - заявив Крістофферсен.

За його словами, підготовка норвезької армії включає як відбиття традиційного нападу, так і протидію гібридним загрозам і диверсіям.

"Якщо ти готуєшся до найгіршого сценарію, це не заважає тобі одночасно протидіяти диверсіям і гібридним загрозам", - сказав він.

Що стосується норвезького архіпелагу Шпіцберген, на якому розташоване російське поселення і який, згідно з договором 1920 року, має статус демілітаризованої зони, Крістофферсен зазначив, що Росія "дотримується угоди", а Норвегія не планує розміщення там збройних сил.

Довідка. Шпіцберген (Свальбард) належить Норвегії, але має особливий статус згідно з Шпіцбергенським договором 1920 року, який надає країнам-учасницям (включаючи Росію) право на господарську діяльність і розробку ресурсів.

На Шпіцбергені розташоване Баренцбург - російське шахтарське поселення. Майже 100 років "Державний трест "Арктикуголь" видобуває там корисні копалини.

Що Крістофферсен сказав про війну РФ в Україні

Генерал застеріг Москву, що утримання окупованих територій неминуче стає надмірно дорогим і виснажливим. Він підкреслив: якщо населення відкидає окупацію, агресор в результаті завжди зазнає поразки.

"Захопити територію часто дуже легко, але утримати її під своєю владою дуже, дуже важко. І я думаю, що всі експансіоністські держави стикалися з цим", – підкреслив Крістофферсен.

Зазначимо, в 2023 році глава збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен заявив про те, що ні Україна, ні Росія не зможуть виграти у війні.

"Думаю, для цього конфлікту немає військового вирішення. Сторонам знадобилося б дуже багато часу для остаточної перемоги одна над одною, і з жахливою ціною для своїх народів", – пояснив він.

Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Війна РФ з НАТО — прогнози

Як писав Главред, Росія передислокує свої війська на східний фланг НАТО, якщо в Україні буде укладено мирну угоду про завершення війни. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Він закликав Європу проявити солідарність з країнами східного флангу НАТО і виділити більше коштів на оборону в прифронтових державах.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс може стати наступною ціллю Росії, тому країнам-членам варто вже зараз готуватися до подальшого можливого загострення.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус говорив, що НАТО слід оновити оцінки щодо можливого загострення з боку Росії. Він зазначив, що Москва може швидше відновити свій військовий потенціал і потенційно атакувати східну країну-члена Альянсу раніше, ніж очікувалося.

Який сценарій нової війни в Європі: думка експерта

Все вказує на те, що приблизно в лютому-березні, можливо квітні, Росія може спробувати серйозно "похитнути східний фланг НАТО, або пробити сухопутний коридор в Калінінград". Про це заявив у коментарі Главреду експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

"Якщо напад на східний фланг НАТО відбудеться в масштабі, якого побоюються експерти, Трамп провалить політику стримування Кремля, яку НАТО реалізовувало з 1949 року. Тоді Європі не залишиться вибору: або швидко реагувати на східному фланзі і в Україні, або мати перспективу континентальної війни в Європі", - зазначив він.

Жовтенко також вважає, що на ймовірну військову провокацію РФ вся Європа реагувати не буде.

"Найімовірніше, діятимуть лідери коаліції рішучих, тому що деякі країни, наприклад Угорщина і Словаччина, не готові активно втручатися. Тому вся надія - на Велику Британію, Францію та Німеччину", - додав він.

Про особу: Ейрік Крістофферсен

Ейрік Йохан Крістофферсен (народився 3 квітня 1969 р.) — норвезький генерал армії, голова Збройних сил Норвегії.

Колишній начальник норвезької армії та норвезької територіальної оборони, а також начальник Спеціального командування Збройних сил (FSK), пише Вікіпедія.

Крістофферсен — перший норвезький начальник оборони з часів Другої світової війни, який має бойовий досвід. У 2011 році він був нагороджений Військовим хрестом з мечем за службу в Афганістані.

Написав книгу Jegerånden – Ålede i fred, krise og krig (2020) і разом зі своїм братом, генерал-майором Фроде Крістофферсеном, написав книгу Beredt – Forsvarsevne og motstandskraft ("Оборонна здатність і стійкість", 2025).

Крістофферсен — один з найбільш нагороджених норвезьких солдатів, які все ще перебувають на дійсній службі.

